Киевские пляжи готовят к купальному сезону, будет работать 24 спасательных поста и 14 пляжей

В то время, как купальный сезон в Киеве может начаться после 1 июня, коммунальное предприятие "Плесо" уже начало подготовку к открытию пляжного сезона. На столичных пляжах уже начали обустраивать спасательные посты, которые должны быть всего 24, передают Українські Новини. В этом пляжный сезон в Киеве планируют начать с 7 июня. Коммунальное предприятие "Плесо" начало устанавливать вышки для обустройства спасательных постов на пляжах. На киевских пляжах устанавливают вышки. Фото: vechirniy.kyiv.ua Как сообщают на предприятии, всего планируется установить 24 поста и открыть 14 пляжей, как и в прошлом году. Об этом сообщил начальник службы содержания водных объектов предприятия Андрей Логвиненко в эфире Громадського радио. "На сегодня мы готовим 14 пляжей и 18 зон отдыха для летнего сезона. Сейчас мы обратились в соответствующие органы из-за карантина и пандемии. Мы обратились с письмом в Госпотребслужбу для того, чтобы перед самым открытием этих пляжей получить рекомендации и указания о дополнительных мерах и ограничениях, которые нужно будет ввести на зонах отдыха и пляжах", — сообщил он. В прошлом году открыли 14 пляжей, на которых разрешили отдыхать и купаться. Чорторий – р. Днепр, возле парка "Муромец"; Вербный – озеро Вербное, ул. Приозерная; Пуща-Водица – пруд Горащиха, на р. Котурка, в Пуще-Водице (8-я линия); Венеция – пролив Венецианский, остров Долобецкий; Детский – пролив Венецианский, остров Венецианский; Золотой – р. Днепр, остров Венецианский; Молодежный – р. Десенка, остров Долобецкий; Передмостная Слободка – р. Днепр, остров Венецианский; Радуга – озеро Радуга, ул. Радужная; Тельбин – озеро Тельбин, проспект Павла Тычины; Центральный – р. Днепр, остров Труханов; Радуга – Русановский пролив, ул. Никольско-Слободская; Галерный – залив Галерный, ул. Набережно-Корчеватская; Троещина – залив р. Десенка, ур. Ивняки, ул. Оноре де Бальзака. Ранее Українські Новини сообщали, Министерство здравоохранения намерено открыть пляжи в этом сезоне с рядом условий. Эксперты рассказали, можно ли заразиться коронавирусом во время купания в воде.