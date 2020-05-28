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28 мая 2020, четверг, 11:03 426
Общество 2020-05-28T11:15:02+03:00
Українські Новини
Киевские пляжи готовят к купальному сезону, будет работать 24 спасательных поста и 14 пляжей

Киевские пляжи готовят к купальному сезону, будет работать 24 спасательных поста и 14 пляжей

Ирина Николенко
Купальный сезон, пляжи в Киеве, Пляжный сезон, послабление карантина в Киеве
Пляжи в Киеве. Фото: ChangeUA
Пляжи в Киеве. Фото: ChangeUA

В то время, как купальный сезон в Киеве может начаться после 1 июня, коммунальное предприятие "Плесо" уже начало подготовку к открытию пляжного сезона. На столичных пляжах уже начали обустраивать спасательные посты, которые должны быть всего 24, передают Українські Новини.

В этом пляжный сезон в Киеве планируют начать с 7 июня. Коммунальное предприятие "Плесо" начало устанавливать вышки для обустройства спасательных постов на пляжах.

Фото: vechirniy.kyiv.uaНа киевских пляжах устанавливают вышки. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Как сообщают на предприятии, всего планируется установить 24 поста и открыть 14 пляжей, как и в прошлом году. Об этом сообщил начальник службы содержания водных объектов предприятия Андрей Логвиненко в эфире Громадського радио.

"На сегодня мы готовим 14 пляжей и 18 зон отдыха для летнего сезона. Сейчас мы обратились в соответствующие органы из-за карантина и пандемии. Мы обратились с письмом в Госпотребслужбу для того, чтобы перед самым открытием этих пляжей получить рекомендации и указания о дополнительных мерах и ограничениях, которые нужно будет ввести на зонах отдыха и пляжах", — сообщил он.

В прошлом году открыли 14 пляжей, на которых разрешили отдыхать и купаться.

  • Чорторий – р. Днепр, возле парка "Муромец";
  • Вербный – озеро Вербное, ул. Приозерная;
  • Пуща-Водица – пруд Горащиха, на р. Котурка, в Пуще-Водице (8-я линия);
  • Венеция – пролив Венецианский, остров Долобецкий;
  • Детский – пролив Венецианский, остров Венецианский;
  • Золотой – р. Днепр, остров Венецианский;
  • Молодежный – р. Десенка, остров Долобецкий;
  • Передмостная Слободка – р. Днепр, остров Венецианский;
  • Радуга – озеро Радуга, ул. Радужная;
  • Тельбин – озеро Тельбин, проспект Павла Тычины;
  • Центральный – р. Днепр, остров Труханов;
  • Радуга – Русановский пролив, ул. Никольско-Слободская;
  • Галерный – залив Галерный, ул. Набережно-Корчеватская;
  • Троещина – залив р. Десенка, ур. Ивняки, ул. Оноре де Бальзака.

Ранее Українські Новини сообщали, Министерство здравоохранения намерено открыть пляжи в этом сезоне с рядом условий. Эксперты рассказали, можно ли заразиться коронавирусом во время купания в воде.

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