Киевские пляжи готовят к купальному сезону, будет работать 24 спасательных поста и 14 пляжей

В то время, как купальный сезон в Киеве может начаться после 1 июня, коммунальное предприятие "Плесо" уже начало подготовку к открытию пляжного сезона. На столичных пляжах уже начали обустраивать спасательные посты, которые должны быть всего 24, передают Українські Новини.

В этом пляжный сезон в Киеве планируют начать с 7 июня. Коммунальное предприятие "Плесо" начало устанавливать вышки для обустройства спасательных постов на пляжах.

На киевских пляжах устанавливают вышки. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Как сообщают на предприятии, всего планируется установить 24 поста и открыть 14 пляжей, как и в прошлом году. Об этом сообщил начальник службы содержания водных объектов предприятия Андрей Логвиненко в эфире Громадського радио.

"На сегодня мы готовим 14 пляжей и 18 зон отдыха для летнего сезона. Сейчас мы обратились в соответствующие органы из-за карантина и пандемии. Мы обратились с письмом в Госпотребслужбу для того, чтобы перед самым открытием этих пляжей получить рекомендации и указания о дополнительных мерах и ограничениях, которые нужно будет ввести на зонах отдыха и пляжах", — сообщил он.

В прошлом году открыли 14 пляжей, на которых разрешили отдыхать и купаться.

Чорторий – р. Днепр, возле парка "Муромец";

Вербный – озеро Вербное, ул. Приозерная;

Пуща-Водица – пруд Горащиха, на р. Котурка, в Пуще-Водице (8-я линия);

Венеция – пролив Венецианский, остров Долобецкий;

Детский – пролив Венецианский, остров Венецианский;

Золотой – р. Днепр, остров Венецианский;

Молодежный – р. Десенка, остров Долобецкий;

Передмостная Слободка – р. Днепр, остров Венецианский;

Радуга – озеро Радуга, ул. Радужная;

Тельбин – озеро Тельбин, проспект Павла Тычины;

Центральный – р. Днепр, остров Труханов;

Радуга – Русановский пролив, ул. Никольско-Слободская;

Галерный – залив Галерный, ул. Набережно-Корчеватская;

Троещина – залив р. Десенка, ур. Ивняки, ул. Оноре де Бальзака.

Ранее Українські Новини сообщали, Министерство здравоохранения намерено открыть пляжи в этом сезоне с рядом условий. Эксперты рассказали, можно ли заразиться коронавирусом во время купания в воде.