В среду количество госпитализированных с коронавирусом выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущим днем

27 мая был госпитализирован 141 больной коронавирусной инфекцией, количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в Украине увеличилось на 477 до 22 382.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Был госпитализирован 141 человек", - сказал он.

Среди 477 человек, у которых 27 мая была подтверждена коронавирусная инфекция, 32 ребенка и 104 медработника.

Всего с начала эпидемии заболели 1 627 детей и 4 345 медработников.

При этом 2 089 медработников и 555 детей уже выздоровели.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, с начала эпидемии госпитализация понадобилась 6 872 пациенту, 811 из которых медработники и 265 - дети.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких за все время эпидемии нуждались 263 больных коронавирусной инфекцией, в том числе 1 ребенок и 22 медработника.

На амбулаторном лечении оставались 15 410 пациентов, из них 3 534 медработников и 1 362 ребенка.

Как сообщали Українськi Новини, 26 мая были госпитализированы 95 больных коронавирусной инфекцией.

Кроме того, Виктор Ляшко заявил, что нулевая статистика по коронавирусу может быть уже в июне.