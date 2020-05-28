Рубль стремительно дорожает. Курс российской нацвалюты на 28 мая

Пока доллар и евро продолжают расти в цене, в четверг, 28 мая, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 27 мая, снизился на 2 копейки и составляет 3,24 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи в четверг повысился на 6 копеек и составляет 3,86 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 28 мая:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,24 3,86 Максимальный 3,63 5,00 Минимальный 2,30 3,70

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 27 мая на 0,98 коп. до 27,1182 UAH/USD, курс покупки – повысился на 1,19 коп. до 26,8279 UAH/USD.

Также в то время, как на протяжении прошлой недели курс гривны к доллару держался в пределах 26-27 UAH/USD, финансисты прогнозируют, что и в июне курс сохранится на таком уровне.