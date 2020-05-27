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27 мая 2020, среда, 21:11 486
Силовые структуры 2020-05-27T21:45:02+03:00
Українські Новини
Дымовые завесы и тепловые ловушки: ВМС показали новый артиллерийский катер

Дымовые завесы и тепловые ловушки: ВМС показали новый артиллерийский катер

Ольга Фандорина
Учения, ВМС Украины, Катера, Бронированные катера
Бронированные катера ВМС. Фото: Минобороны Украины
Бронированные катера ВМС. Фото: Минобороны Украины

Пока в Одесской области испытали крылатые ракеты "Нептун", малые бронированные артиллерийские катера ВМС отработали ряд задач в море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Название нового катера не уточняется, однако сказано, что экипаж отработал автоматическую систему защиты от наведения оружия противника. Ее суть состоит в том, что в случае облучения катера, она расставляет тепловые ловушки и сбивает наведение врага. Подобные системы используются при защите самолетов.

Помимо того, была испытана система задымления. В ВМС отмечают, что катер, подобно танку, способен выпустить большое облако дыма, чтобы сбить лазерное прицеливание врага и скрыть от него на время свое местоположения.

Отмечается, что современное оборудование катеров позволяет защитить катер с помощью "тепловых ловушек", которые срабатывают в автоматическом режиме. Эта система напоминает системы защиты самолетов.

В Одесской области испытали комплекс крылатых ракет Р-360МЦ "Нептун".

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