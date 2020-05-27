подписаться на рассылку
26.7 27.11
28.9 29.7
˟
  • Новости
  • Мир
  • Google выплатит по $1000 сотрудникам, которые останутся работать удаленно, для покупки офисной мебели домой
27 мая 2020, среда, 21:07 365
Мир 2020-05-27T21:45:02+03:00
Українські Новини
Google выплатит по $1000 сотрудникам, которые останутся работать удаленно, для покупки офисной мебели домой

Google выплатит по $1000 сотрудникам, которые останутся работать удаленно, для покупки офисной мебели домой

Елизавета Кесельман
Google Chrome, Google, Выплаты, средства
Google. Фото: pexels
Google. Фото: pexels

Компания Google, которая заявила, что начнет восстанавливать офисную работу уже с середины лета, выплатит $1000 каждому из сотрудников, которые останутся работать удаленно. Об этом написал генеральный директор компании Alphabet (родительская компания Google) Сундар Пичаи в своем блоге.

По словам Пичаи, деньги выделят на покупку техники для работы и офисной мебели домой.

"Мы все еще надеемся, что большинство работников Google будут работать из дома до конца этого года. Поэтому мы дадим каждому сотруднику 1000 долларов надбавки (или эквивалентную стоимость в вашей стране) для покупки необходимого оборудования и офисной мебели", — отметил он.

Гендиректор уточнил, что июле офисы Google будут загружены на 10%, а к сентябрю заполненность помещений может подняться до 30%.

Как сообщали Українські Новини, в феврале Google Maps исполнилось 15 лет, в честь чего были доступны новые обновления. 

Кроме того, Google выпустил новый дудл, который призывает людей оставаться дома в период карантина.

Ранее сообщалось о том, что означают дудлы от Google с благодарностями борцам с коронавирусом.

Больше новостей о: Google Chrome Google Выплаты средства

Google вернет своих сотрудников в офисы уже летом ...
Google создал праздничный дудл ко Дню вышиванки...
Зеленский пообещал врачам апрельские надбавки, пок...
Иран просит у МВФ $5 млрд для борьбы с COVID-19. С...
Вятрович проиграл суд по нацисткой символике дивизии СС "Галичина"
"Укрзализныця" будет продавать билеты за 90 суток до даты отправления поезда
Немецкий суд отказал экстрадировать Онищенко в Украину
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok