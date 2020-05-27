Google выплатит по $1000 сотрудникам, которые останутся работать удаленно, для покупки офисной мебели домой

Компания Google, которая заявила, что начнет восстанавливать офисную работу уже с середины лета, выплатит $1000 каждому из сотрудников, которые останутся работать удаленно. Об этом написал генеральный директор компании Alphabet (родительская компания Google) Сундар Пичаи в своем блоге.

По словам Пичаи, деньги выделят на покупку техники для работы и офисной мебели домой.

"Мы все еще надеемся, что большинство работников Google будут работать из дома до конца этого года. Поэтому мы дадим каждому сотруднику 1000 долларов надбавки (или эквивалентную стоимость в вашей стране) для покупки необходимого оборудования и офисной мебели", — отметил он.

Гендиректор уточнил, что июле офисы Google будут загружены на 10%, а к сентябрю заполненность помещений может подняться до 30%.

Как сообщали Українські Новини, в феврале Google Maps исполнилось 15 лет, в честь чего были доступны новые обновления.

Кроме того, Google выпустил новый дудл, который призывает людей оставаться дома в период карантина.

Ранее сообщалось о том, что означают дудлы от Google с благодарностями борцам с коронавирусом.