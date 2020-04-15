Что означают дудлы от Google с благодарностями борцам с коронавирусом

В среду, 15 апреля, Google сделал два дудла. Один посвящается выборам в Южной Корее, а другой - с благодарностью работникам по упаковке и доставке. Українські Новини расскажут, кому делают дудлы с благодарностью.

15 апреля в Южной Корее пройдут национальные выборы. Этот дудл видят только жители этой страны.





Дудл "Выборы в Южной Корее"

Также в этот день Google выпустил дудл с благодарностью "Работникам по упаковке, перевозке и доставке".

"Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на сообщества по всему миру, люди объединяются, чтобы помогать друг другу сейчас больше, чем когда-либо. Мы запускаем серию Doodle, чтобы узнать и почтить многих из них на передовой", - говорится в сообщении.

Дудл с благодарностью водителям

14 апреля Google посвятил дудл работникам общественного транспорта.

Благодарность водителям общественного транспорта

"Сегодня мы хотели бы сказать: спасибо всем продуктовым рабочим", - говорится в сообщении компании 13 апреля.





Google благодарит работников продуктовой отрасли

10 апреля вышел дудл с благодарностью фермерам.





Для фермеров сделали дудл с благодарностью

Всех работников коммунальных служб благодарили 9 апреля.





Благодарность коммунальным работникам

"Сегодня мы хотели бы сказать спасибо всем работникам экстренных служб", - написали в Google 8 апреля.

Гугл благодарит работников экстренных служб

Врачей, медсестер и медицинских работников благодарили 7 апреля.

Дудл с благодарностью медработникам

Самый первый дудл из этой серии посвятили "работникам общественного здравоохранения и исследователям в научном сообществе".

Google благодарит работников здравоохранения.



Как сообщали Українські Новини, в мире почти 2 млн заболевших коронавирусом.