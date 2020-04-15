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15 апреля 2020, среда, 09:34 96
Жизнь 2020-04-15T09:40:49+03:00
Українські Новини
Что означают дудлы от Google с благодарностями борцам с коронавирусом

Что означают дудлы от Google с благодарностями борцам с коронавирусом

Валерия Драгомирова
Google, дудл, Коронавирус в мире, Благодарность от Google, Борцы с коронавирусом

В среду, 15 апреля, Google сделал два дудла. Один посвящается выборам в Южной Корее, а другой - с благодарностью работникам по упаковке и доставке. Українські Новини расскажут, кому делают дудлы с благодарностью

15 апреля в Южной Корее пройдут национальные выборы. Этот дудл видят только жители этой страны. 

ДудлДудл "Выборы в Южной Корее"

Также в этот день Google выпустил дудл с благодарностью "Работникам по упаковке, перевозке и доставке". 

"Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на сообщества по всему миру, люди объединяются, чтобы помогать друг другу сейчас больше, чем когда-либо. Мы запускаем серию Doodle, чтобы узнать и почтить многих из них на передовой", - говорится в сообщении. 

Дудл с благодарностью водителямДудл с благодарностью водителям

 

14 апреля Google посвятил дудл работникам общественного транспорта. 

Благодарность водителям общественного транспортаБлагодарность водителям общественного транспорта

 

"Сегодня мы хотели бы сказать: спасибо всем продуктовым рабочим", - говорится в сообщении компании 13 апреля.

Google благодарит работников продуктовой отраслиGoogle благодарит работников продуктовой отрасли

10 апреля вышел дудл с благодарностью фермерам. 

Для фермеров сделали дудл с благодарностьюДля фермеров сделали дудл с благодарностью

Всех работников коммунальных служб благодарили 9 апреля. 

Благодарность санитарным работникамБлагодарность коммунальным работникам

"Сегодня мы хотели бы сказать спасибо всем работникам экстренных служб", - написали в Google 8 апреля. 

Гугл благодарит работников экстренных службГугл благодарит работников экстренных служб

Врачей, медсестер и медицинских работников благодарили 7 апреля. 

Дудл с благодарностью медработникамДудл с благодарностью медработникам

 

Самый первый дудл из этой серии посвятили "работникам общественного здравоохранения и исследователям в научном сообществе". 

Google благодарит работников здравоохранения.Google благодарит работников здравоохранения.


Как сообщали Українські Новини, в мире почти 2 млн заболевших коронавирусом

 

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