Что означают дудлы от Google с благодарностями борцам с коронавирусом

В среду, 15 апреля, Google сделал два дудла. Один посвящается выборам в Южной Корее, а другой - с благодарностью работникам по упаковке и доставке. Українські Новини расскажут, кому делают дудлы с благодарностью. 15 апреля в Южной Корее пройдут национальные выборы. Этот дудл видят только жители этой страны. Дудл "Выборы в Южной Корее" Также в этот день Google выпустил дудл с благодарностью "Работникам по упаковке, перевозке и доставке". "Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на сообщества по всему миру, люди объединяются, чтобы помогать друг другу сейчас больше, чем когда-либо. Мы запускаем серию Doodle, чтобы узнать и почтить многих из них на передовой", - говорится в сообщении. Дудл с благодарностью водителям 14 апреля Google посвятил дудл работникам общественного транспорта. Благодарность водителям общественного транспорта "Сегодня мы хотели бы сказать: спасибо всем продуктовым рабочим", - говорится в сообщении компании 13 апреля. Google благодарит работников продуктовой отрасли 10 апреля вышел дудл с благодарностью фермерам. Для фермеров сделали дудл с благодарностью Всех работников коммунальных служб благодарили 9 апреля. Благодарность коммунальным работникам "Сегодня мы хотели бы сказать спасибо всем работникам экстренных служб", - написали в Google 8 апреля. Гугл благодарит работников экстренных служб Врачей, медсестер и медицинских работников благодарили 7 апреля. Дудл с благодарностью медработникам Самый первый дудл из этой серии посвятили "работникам общественного здравоохранения и исследователям в научном сообществе". Google благодарит работников здравоохранения. Как сообщали Українські Новини, в мире почти 2 млн заболевших коронавирусом.