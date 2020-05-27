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  • ЕС выделит 750 млрд евро странам для спасения экономики из-за кризиса. Больше всех получат Италия и Испания
27 мая 2020, среда, 20:05 101
Финансы мира 2020-05-27T20:06:35+03:00
Українські Новини
ЕС выделит 750 млрд евро странам для спасения экономики из-за кризиса. Больше всех получат Италия и Испания

ЕС выделит 750 млрд евро странам для спасения экономики из-за кризиса. Больше всех получат Италия и Испания

Елизавета Кесельман
Экономика, Евросоюз, Мировой кризис, выделение средств
Деньги. Евро. Фото: yaplakal.com
Деньги. Евро. Фото: yaplakal.com

Европейская комиссия обнародовала план "спасения экономики" после окончания эпидемии коронавируса. Ведомство выделит 750 миллиардов евро для перезапуска экономики. Об этом передает Reuters.

Отмечается, что больше всего средств выделят Италии и Испании, которые наиболее пострадали от пандемии. Странам выделят 313 миллиардов евро грантов и кредитов.

Также южным странам (таким как Франция, Греция, Португалия) предоставят больше средств, чем северным,поскольку их экономика зависит от сферы туризма, которая временно приостановлена.

Комиссия предлагает выделить на финансовую помощь странам ЕС в 2021—2027 годах €1,1 триллиона.

"В целом план восстановления предусматривает €1,85 триллиона. Это поможет запустить нашу экономику и обеспечить дальнейшее развитие Европы", — говорится в документе.

Как сообщали Українскі Новини, на разработку вакцины от коронавируса Еврокомиссия за 3 недели собрала 9,5 млрд евро.

Кроме того, в Евросоюзе приняли меры для помощи авиациии железным дорогам.

Тем временем, в ожидании масштабного экономического кризиса, глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу досрочно покинет свой пост. 

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