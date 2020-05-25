В ЕС намерены создать структуру для защиты банков, которые пострадали от пандемии коронавируса

В Европейском банковском управлении (ЕВА) предложили создать структуру для защиты банков, которые пострадали от коронавирусной пандемии. Об этом заявил глава ЕВА Хосе Мануэль Кампа, передает Reuters.

В частности, глава ЕВА заявил, что что страны ЕС должны объединить свои усилия в создании структуры для защиты банков. Он также ожидает в ближайшее время волну "неработающих кредитов".

По словам Кампы, для такой структуры нужно выделить 500 миллиардов евро.

Кампа предложил это спустя несколько дней после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон предложили создать фонд восстановления ЕС, чтобы помочь наиболее пострадавшим членам блока восстановить свою экономику после вспышки коронавируса.

"Было бы разумно иметь европейский подход к поддержке банков. Это может быть в форме предупредительной рекапитализации. Здесь фонд восстановления ЕС может сыграть свою роль", - сказал он, предположив, что помощь может быть направлена ​​на банки, которые были в основном устойчивы, но пострадали от кризиса коронавируса.

Кроме этого, в ЕBА заявляют, что европейские банки создали буферный капитал в размере более 430 миллиардов евро, чего должно быть более чем достаточно для покрытия убытков, вызванных ростом неоплаченных кредитов. При этом Кампа ожидает волну неработающих кредитов в ближайшие 2-3 квартала.

"Я ожидаю волну неработающих кредитов в ближайшие два или три квартала. Сколько именно - трудно сказать.Но мы не знаем, как будет развиваться кризис. Лучше действовать раньше, чем позже", - резюмировал Кампа.

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