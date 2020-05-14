подписаться на рассылку
26.55 26.9
28.6 29.2
˟
14 мая 2020, четверг, 16:28 106
Экономика мира 2020-05-14T16:45:02+03:00
Українські Новини
Глава Всемирной торговой организации досрочно покинет свой пост

Глава Всемирной торговой организации досрочно покинет свой пост

Елизавета Кесельман
ВТО, Всемирная торговая организация, Роберту Азеведу
Роберту Азеведу. Фото: Википедия
Роберту Азеведу. Фото: Википедия

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу заявил о решении досрочно сложить полномочий до истечения срока в 2021 году. Об этом передает Bloomberg.

Согласно информации ведомства, генеральный директор ВТО активно начал поиск преемника. Временную должность до окончательного истечения срока может занять один из четырех заместителей Азеведу: Йонов Фредерик Ага из Нигерии, Карл Браунер из Германии, Алан Вольфф из США и Ю Сяожунь из КНР.

Официально свой пост Азеведу оставит 1 сентября 2020 года, и, как передает ведомство, это произойдет в разгар мирового экономического кризиса, когда объем торговли снизимля до исторического минимума. 

62-летний Роберту Азеведу возглавляет ВТО с сентября 2013 года. Его второй четырехлетний срок полномочий начался в сентябре 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году ВТО начало процесс либерализации глобальной торговли в мире.

Кроме того, в апреле 2019 года ВТО подтвердила право РФ ограничивать транзит украинских товаров.

Также Украина просила ВТО создать экспертную группу по вопросу ограничения РФ транзита украинских товаров, а Россия подавала иск в ВТО против Украины из-за санкций.

 
Больше новостей о: ВТО Всемирная торговая организация Роберту Азеведу

Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков
Рада разрешила не платить единый соцвзнос временно неработающим ФОПам
Новости
В Полиции утверждают, что "Дія" не причастна к утечке персональных данных украинцев 16:53
В "Экополисе ХТЗ" Ярославского поселится китайская инновационная корпорация ZTE 16:43
IKEA запустила в Украине официальный интернет-магазин 16:38
Финансируемые Западом активисты критикуют главу МОЗ Степанова, так как он не из их "орбиты", - Карасев 16:35
"Укрпочта" собирается продать несколько турбаз в Киеве и Азовском побережье общей стоимостью 83 млн гривен 16:35
больше новостей
Бензин на украинских АЗС продолжает дешеветь, с начала года цены обвалились почти на 20%, - АМКУ 20:58
Меткомбинаты Пинчука и Миттала снова не захотели купить подешевевшую электроэнергию "Энергоатома", – СМИ 18:34
Рада отказалась ввести соцпомощь для одиноких пенсионеров, достигших 80 лет 08:30
В Киеве с 13 мая начинают работать 29 рынков. Где разрешена торговля 20:55
Неожиданная кандидатура: в "Слуге народа" рассказали, кого выдвинут на выборы мэра Киева 22:45
больше новостей
Российские соцсети станут доступны через сутки. В Раде собрали подписи для внеочередного заседания по вопросу 16:59
В Киеве заработали больше 30 продовольственных рынков. Опубликован список 06:30
Зарплата госсекретаря Мининфраструктуры почти в 7 раз выше, чем у министра Криклия 06:00 Документ
Зеленский болезненно отреагировал на скандал с братом Ермака, — Трофимов 17:56
СНБО продлил запрет на русские соцсети, хотя перед выборами Зеленский обещал поступить иначе 19:18
больше новостей
В Минздраве назвали четыре главных критерия для ослабления карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok