Глава Всемирной торговой организации досрочно покинет свой пост

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу заявил о решении досрочно сложить полномочий до истечения срока в 2021 году. Об этом передает Bloomberg.

Согласно информации ведомства, генеральный директор ВТО активно начал поиск преемника. Временную должность до окончательного истечения срока может занять один из четырех заместителей Азеведу: Йонов Фредерик Ага из Нигерии, Карл Браунер из Германии, Алан Вольфф из США и Ю Сяожунь из КНР.

Официально свой пост Азеведу оставит 1 сентября 2020 года, и, как передает ведомство, это произойдет в разгар мирового экономического кризиса, когда объем торговли снизимля до исторического минимума.

62-летний Роберту Азеведу возглавляет ВТО с сентября 2013 года. Его второй четырехлетний срок полномочий начался в сентябре 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году ВТО начало процесс либерализации глобальной торговли в мире.

Кроме того, в апреле 2019 года ВТО подтвердила право РФ ограничивать транзит украинских товаров.