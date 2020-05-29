Яке сьогодні свято і як можна передбачити погоду на червень

Православне свято Трійця будуть святкувати в цьому році 7 червня, а сьогодні відзначають День Федора Житника – покровителя хліба. З цим днем пов'язують багато народних прикмет, за допомогою яких можна передбачити погоду на червень, передають Українські Новини.

Преподобний Феодор народився у III столітті в Єгипті в багатій родині. В 14 років він вибрав шлях ченця-християнина. Його вважають покровителем хліба. Тому в цей день у селах закінчували сіяти жито і інші ярі культури в полях, а головною стравою на столі була каша манна, ячна, гречана.

Традиції і прикмети

В цей день сіють ячмінь, пшеницю, жито, овес.

Сьогодні страви готують з манної, ячної, гречаної або пшоняної крупи.

Якщо до цього дня зацвіла горобина, то вже буде тепло.

Якщо 29 травня йде дощ і чути квакання жаб у водоймах – погода налагодиться.

З'являються на озерах латаття – це до сталого літнього тепла.

Якщо 29 травня гримить грім – буде хороший урожай зерна.

Якщо у цей день ластівки сідають на гнізда – червень буде спекотним, якщо навпаки – перший місяць літа буде дощовим.

День ангела святкують: Георгій (Юрій, Єгор), Єфрем, Касян, Лаврентій, Муза, Олександр, Федір.

Раніше Українські Новини повідомляли, в цьому році День Києва відзначатиметься 31 травня в онлайн форматі.

У червні в Україні буде два державні свята Трійця і День Конституції, під час яких буде два довгих уік-енди.