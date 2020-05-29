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29 травня 2020, пʼятниця, 05:35 9
Lifestyle 2020-05-29T08:00:02+03:00
Українські Новини
Яке сьогодні свято і як можна передбачити погоду на червень

Яке сьогодні свято і як можна передбачити погоду на червень

Ирина Николенко
Народні прикмети, Православні свята, Християни, день ангела
29 травня відзначає день Федора Житника
29 травня відзначає день Федора Житника

Православне свято Трійця будуть святкувати в цьому році 7 червня, а сьогодні відзначають День Федора Житника – покровителя хліба. З цим днем пов'язують багато народних прикмет, за допомогою яких можна передбачити погоду на червень, передають Українські Новини.

Преподобний Феодор народився у III столітті в Єгипті в багатій родині. В 14 років він вибрав шлях ченця-християнина. Його вважають покровителем хліба. Тому в цей день у селах закінчували сіяти жито і інші ярі культури в полях, а головною стравою на столі була каша манна, ячна, гречана.

Традиції і прикмети

В цей день сіють ячмінь, пшеницю, жито, овес.

Сьогодні страви готують з манної, ячної, гречаної або пшоняної крупи.

Якщо до цього дня зацвіла горобина, то вже буде тепло.

Якщо 29 травня йде дощ і чути квакання жаб у водоймах – погода налагодиться.

З'являються на озерах латаття – це до сталого літнього тепла.

Якщо 29 травня гримить грім – буде хороший урожай зерна.

Якщо у цей день ластівки сідають на гнізда – червень буде спекотним, якщо навпаки – перший місяць літа буде дощовим.

День ангела святкують: Георгій (Юрій, Єгор), Єфрем, Касян, Лаврентій, Муза, Олександр, Федір.

Раніше Українські Новини повідомляли, в цьому році День Києва відзначатиметься 31 травня в онлайн форматі.

У червні в Україні буде два державні свята Трійця і День Конституції, під час яких буде два довгих уік-енди.

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