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27 мая 2020, среда, 19:01 689
Общество 2020-05-27T20:00:02+03:00
Українські Новини
Офис генпрокурора готовится выбирать нового главу САП, - СМИ

Офис генпрокурора готовится выбирать нового главу САП, - СМИ

Ольга Фандорина
Генпрокуратура, Назар Холодницкий, САП, Ирина Венедиктова
САП. Фото: abomus.com.ua
САП. Фото: abomus.com.ua

Офис генерального прокурора начал подготовку к избранию нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры после того, как генпрокурор Венедиктова предложила САП продемонстрировать конкретные приговоры судов над коррупционерами. Его должны избрать, когда истекут полномочия нынешнего руководителя ведомства Назара Холодницкого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в парламенте.

"Есть письмо от генпрокурора на имя главы ВР с информацией, что начинается отбор членов комиссии для избрания главы САП", - говорится в сообщении источника.

Источник отметил, что в ноябре, когда заканчиваются полномочия главы САП Назара Холодницкого, должен быть избран новый руководитель вместо него.

Офис генпрокурора считает, что Рада до июля должна делегировать своих представителей в конкурсную комиссию.

Как сообщали Українськi Новини, Холодницкий получил более 100 тысяч гривен премий и надбавок за февраль.

Ранее, в марте, Холодницкий удвоил ставку и получил почти 200 тыс. зарплаты.

Также Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий задекларировал около 190 тыс. гривен средней ежемесячной зарплаты, 34 тыс. евро и 205 тыс. долларов наличных средств, аренду квартиры и туристическую путевку за 142 тыс. гривен за 2019 год, а также в прошлом году он купил телевизор за 112 тыс гривен.

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