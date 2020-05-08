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08 мая 2020, пятница, 21:19 145
Общество 2020-05-08T21:20:49+03:00
Українські Новини
В МИД рассказали, будут ли у украинцев проблемы с безвизом после пандемии коронавируса

В МИД рассказали, будут ли у украинцев проблемы с безвизом после пандемии коронавируса

Валерия Драгомирова
Украинцы, Безвизовый режим, Шенгенская зона, Коронавирус
Безвиз
Безвиз

В то время, как платный "безвиз" для украинцев переносится на 2022-2023 год, глава МИД Дмитрий Кулеба прогнозирует, что в украинских граждан не будут возникать системные проблемы с использованием безвизового режима после пандемии коронавируса.

Об этом он рассказал в интервью "Левому берегу", передают Українські Новини. 

"По приграничному движению мы не видим никаких деструктивных явлений. Не думаю, что у украинских граждан будут возникать системные проблемы с использованием безвизового режима", - сказал Дмитрий Кулеба.


В то же время в связи с пандемией Кулеба предусматривает острые дискуссии в ЕС о правилах и возможностях для ограничения в перемещении внутри Шенгенской зоны.

"Время от времени какие-то точечные барьеры будут создаваться. Но каждая новая вспышка пандемии, если она случится, будет приводить опять к закрытию границ. Поэтому шенген на время пандемии из абсолютного принципа превратится в относительный", - убежден министр иностранных дел.

Кулеба уверен, что свободу передвижения внутри Шенгена "никто отменять не будет", потому что это "одно из фундаментальных достижений" ЕС.

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Кроме того, пандемия коронавируса может продлиться два года

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