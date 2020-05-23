подписаться на рассылку
26.6 27.05
28.85 29.45
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Украина ввела антидемпинговую пошлину на импорт спичек из России и Беларуси
23 мая 2020, суббота, 09:30 312
Экономика 2020-05-23T10:45:02+03:00
Українські Новини
Украина ввела антидемпинговую пошлину на импорт спичек из России и Беларуси

Украина ввела антидемпинговую пошлину на импорт спичек из России и Беларуси

Валерия Драгомирова
Украина, Россия, Беларусь, Антидемпинговые пошлины, Импорт спичек
Спички. Фото: pixabay
Спички. Фото: pixabay

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) ввела антидемпинговую пошлину на импорт спичек из России 45,79% и из Беларуси - 21,32%.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли, передают Українськi Новини.

"По результатам проведения антидемпингового расследования относительно импорта в Украину спичек происхождением из Республики Беларусь и Российской Федерации установлено антидемпинговую пошлину для Беларуси в размере 21,32%, для России в размере 45,79%", - говорится в сообщении.

Другие подробности в сообщении не уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, в июле 2019 года Межведомственная комиссия по международной торговле начала антидемпинговое расследование в связи с импортом спичек из России и Беларуси.


Минэкономразвития получило жалобу от одного из украинских предприятий о нарушении и проведении антидемпингового расследования относительно импорта в Украину спичек из Беларуси и России.

Ранее Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России, Беларуси и Молдовы. 

Больше новостей о: Украина Россия Беларусь Антидемпинговые пошлины Импорт спичек

Президент Финляндии поблагодарил Зеленского за отп...
Лукашенко разозлился на Россию за отказ в предоста...
В МИДе объяснили новые ограничения посещения Белор...
Бразилия отметила антидемпинговую пошлину на украи...
Киев переходит на второй этап ослабления карантина. Начнет работать весь транспорт и метро
В Украине второй день снижается количество новых случаев коронавируса
Новости
Киев переходит на второй этап ослабления карантина. Начнет работать весь транспорт и метро 10:15
Катастрофа пакистанского самолета в Карачи. Фото: The Dispatch News Desk (DND)
Катастрофа пакистанского самолета в Карачи: в живых остались лишь 3 человека 10:15 Фото
В Украине второй день снижается количество новых случаев коронавируса 09:55
Украина ввела антидемпинговую пошлину на импорт спичек из России и Беларуси 09:30
Каждую субботу на "Интере" – премьеры концертов любимых исполнителей 09:12
больше новостей
Сертификация автомобилей на ГБО: кто и почему ей сопротивляется 10:37
Кабмин разрешил ходить по улицам без маски 11:26 Инфографика
Зеленский значительно расширил права налоговой и контролирующих органов 11:14
Полеты в Европу. Авиакомпании рассказали, как будут защищать пассажиров на борту 06:30
Электронный суд заработает в июне, - Холоднюк 10:34
больше новостей
Что известно о "деле 43 картин", по которому Порошенко вызывают на допрос? 20:33
Азербайджан передал Украине 23 тонны гумпомощи для борьбы с коронавирусом 20:26
Кабмин разрешил ходить по улицам без маски 11:26 Инфографика
Убийство в Житомирской области. Фото: Facebook Антон Геращенко
В Житомирской области профессиональный охотник расстрелял 7 человек, одному удалось сбежать 12:59
Производители полимерных материалов заявляют о катастрофических последствия для отрасли при введении пошлин 17:18
больше новостей
Сегодня 73-й день карантина, до его окончания осталось 30 дней
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok