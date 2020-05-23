Украина ввела антидемпинговую пошлину на импорт спичек из России и Беларуси

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) ввела антидемпинговую пошлину на импорт спичек из России 45,79% и из Беларуси - 21,32%.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли, передают Українськi Новини.

"По результатам проведения антидемпингового расследования относительно импорта в Украину спичек происхождением из Республики Беларусь и Российской Федерации установлено антидемпинговую пошлину для Беларуси в размере 21,32%, для России в размере 45,79%", - говорится в сообщении.

Другие подробности в сообщении не уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, в июле 2019 года Межведомственная комиссия по международной торговле начала антидемпинговое расследование в связи с импортом спичек из России и Беларуси.



Минэкономразвития получило жалобу от одного из украинских предприятий о нарушении и проведении антидемпингового расследования относительно импорта в Украину спичек из Беларуси и России.



Ранее Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России, Беларуси и Молдовы.