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27 мая 2020, среда, 17:26 30
Судебная власть 2020-05-27T18:15:02+03:00
Українські Новини
Суд арестовал незаконную стройку Билозир в центре Киева

Суд арестовал незаконную стройку Билозир в центре Киева

Ярина Вацяк
Оксана Билозир, Арест недвижимости, Мирная 2/1, ЖК Зеленый замок
Новострой на ул. Мирной 2/1 Фото: lun.ua
Новострой на ул. Мирной 2/1 Фото: lun.ua

Сегодня суд в очередной раз, арестовал незаконное строительство Оксаны Билозир в Киеве на ул. Мирной 2/1 ЖК "Зеленый замок", запретив проводить там любые строительные работы в тоже время в Украине может появиться перечень долгостроев.

Об этом рассказал советник мэра Киева Максим Бахматов на своей странице в Facebook.

Сторона обвинения предоставила все доказательства, которые передали в прокуратуру.

"И о нарушении ГУО: целевого назначения (только усадебная застройка) и об ограничении в 4 этажа, и о необходимости утверждения в департаменте культуры и Минкульте проекта, и об игнорировании обсуждения проекта на общественных слушаниях и другие доказательства очевидно незаконного "беспредела"", - написал Бахматов.

Кроме того, он рассказал, что представитель застройщика спокойно и четко объяснял, что нарушений этажности нет. И здание не 12 этажное, а 4 этажа, а "все, что выше - антресоль".

Также Защита просил не накладывать арест, ведь он будет отпугивать потенциальных инвесторов.

"Ибо, как видно из сайтов продажи недвижимости, они уже продают квартиры на 10 этаже, и бассейном на 11 этаже, что, кстати, прокурор тоже добавлял к судебным документов как, доказательство и основание для наложения ареста", - говорит Бахматов.

Как сообщали Українські Новини, мэра Обухова подозревают в присвоении земли под видом жилья для военных и переселенцев и передаче киевскому застройщику под строительство элитного коммерческого жилья.

Ранее суд арестовал незаконно построенную надстройку на крыше исторического здания на Майдане

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