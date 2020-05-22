Трамп не будет закрывать границы при второй волне коронавируса

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что страна не будет закрывать границ, если ее настигнет новая волна коронавируса COVID-19. Об этом передает CNBC.

В частности, президент Соединенных штатов считает, что США смогут справиться со второй волной, и предпримут все попытки, чтобы предотвратить ее появление.

Такое заявление американский лидер сделал во время визита на завод Ford в Мичигане.

"Мы не закрываем нашу страну, если США пострадает от второй волны коронавирусной инфекции", - подчеркнул он.

Трамп также сравнил эти вспышки с пожарами, отметив, что США под силу их потушить.

"Мы собираемся потушить пожары. Мы не собираемся закрывать страну... Мы можем потушить огонь. Будь то тлеющий уголь или пламя, мы его потушим. Но мы не закрываем нашу страну", - резюмировал он.

Как сообщали Українські Новини, по последним данным США остаются на первом месте по количеству заболевших коронавирусом, чем сам Дональд Трамп очень гордится.

Также в США ущерб от коронавируса по всему миру оценили в 9 трлн долларов. В его причинении обвинили Китай.