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27 мая 2020, среда, 15:48 8
Медицина 2020-05-27T16:00:01+03:00
Українські Новини
Украина за два закупила лекарств на 1 млрд гривен, - Степанов

Украина за два закупила лекарств на 1 млрд гривен, - Степанов

Ярина Вацяк
Госбюджет, Лекарства, Минздрав, Максим Степанов, закупка лекарств
Лекарства. Фото: freepick
Лекарства. Фото: freepick

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что за 2 месяца международные закупочные организации передали Украине лекарства, приобретенные на средства государственного бюджета, на сумму более 1 млрд гривен после того, как Кабмин утвердил перечень лекарств для закупок за счет госбюджета-2020.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"Мы существенно ускорили поставки лекарственных средств от наших партнеров, международных организаций. В течение последних 2-х месяцев мы получили лекарственных средств более чем на 1 млрд гривен, которые сразу были доставлены в регионы", - цитируются в нем слова министра.

Отмечается, что по состоянию на текущий момент в стране есть остаток лекарств на сумму 3,9 млрд гривен и ожидаются поставки от международных организаций на сумму 4,6 млрд гривен.

Также сообщается, что уже оформлены все необходимые документы для начала закупок лекарств за средства госбюджета на 2020 год.

Как сообщали Українськi Новини, Степанов рассчитывает на начало закупок лекарственных средств за средства государственного бюджета на 2020 год до 31 мая.

Ранее Киев закупил лекарств от коронавируса на 101 миллион гривен.

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