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25 мая 2020, понедельник, 10:11 51
Медицина 2020-05-25T10:15:26+03:00
Українські Новини
До конца недели Украина должна начать закупку лекарств за средства госбюджета

До конца недели Украина должна начать закупку лекарств за средства госбюджета

Ярина Вацяк
Минздрав, Максим Степанов, закупка лекарств
Лекарства. Фото: pixabay
Лекарства. Фото: pixabay

Министр здравоохранения Максим Степанов рассчитывает на начало закупок лекарственных средств за средства государственного бюджета на 2020 год до 31 мая после того, как Кабмин утвердил перечень лекарств для закупок за счет госбюджета-2020.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Принято решение правительства, где был утвержден перечень лекарственных средств. Кроме того, есть еще бюрократические процедуры, которые установлены законодательством, которые нужно пройти. Все эти процедуры на сегодня на стадии полного завершения. На этой неделе они все будут пройдены и государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" начнет тендерные процедуры", - сказал он.

Степанов напомнил, что в 2020 году закупки лекарств за счет госбюджета будут проводить госпредприятие и международные организации.

По состоянию на текущий момент больницы получают лекарства, закупленные за средства госбюджета за 2018-2019 годы.

Часть медикаментов, которые будут закупать за средства госбюджета-2020, Украина получит в 2021 году.

Как сообщали Українські Новини, Киев закупил лекарств от коронавируса на 101 миллион гривен.

Тем временем, каждая десятая упаковка лекарств в Украине - подделка.

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