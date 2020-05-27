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27 мая 2020, среда, 15:25 84
Транспорт 2020-05-27T16:00:02+03:00
Українські Новини
В начале июня людей в транспорте в Киеве станет больше, -  экс-замминистра инфраструктуры

В начале июня людей в транспорте в Киеве станет больше, -  экс-замминистра инфраструктуры

Ярина Вацяк
Метро, Маршрутки, Троллейбус, Общественный транспорт
Метро
Метро

Бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава сообщил, что восстановление пассажиропотока в киевском общественном транспорте до докарантинного уровня стоит ожидать в начале июня в то время, как в первые дни метро Киева было полупустое. 

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Уже сегодня, в среду, пассажиропоток существенно возрос. Уверен, что к пятнице пассажиропоток городского транспорта еще увеличится. А восстановление пассажиропотока следует ожидать в начале июня, когда возобновится движение пассажирских поездов и люди из регионов страны смогут приезжать в столицу по делам", - сообщил Кава.

Также он отметил, что причинами низкого пассажиропотока в киевском общественном транспорте в период 25-26 мая стали недоверие граждан и плохие погодные условия.

"Не все граждане доверяли заявлению властей о возобновлении движения метрополитена с понедельника, особенно принимая во внимание то, что запуск работы наземного транспорта в Киеве не состоялся в изначально заявленный срок. Более того, в понедельник ситуация была осложнена большими количеством осадков", - отметил Кава.

Как сообщали Українські Новини, киевский метрополитен за два дня с открытия после карантина перевез 773 000 человек.

Также 25 мая, в Киеве заработало метро в обычном режиме. В метро полиция выдает маски тем, у кого их нет.

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