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28 травня 2020, четвер, 05:45 16
Lifestyle 2020-05-28T08:30:04+03:00
Українські Новини
Сьогодні відзначають Вознесіння Господнє. Як провести цей день

Сьогодні відзначають Вознесіння Господнє. Як провести цей день

Ирина Николенко
Народні прикмети, Православні свята, Християни, релігійні свята
Вознесіння Господнє 2020. Фото: http://molodost35.ru
Вознесіння Господнє 2020. Фото: http://molodost35.ru

У цьому році Трійцю будуть святкувати 7 червня, а сьогодні відзначають Вознесіння Господнє, яке завжди припадає на 40-й день після Світлого Воскресіння Христового. Це одне з дванадцяти головних православних свят, передають Українські Новини.

Вознесіння Господнє цього року припадає на 28 травня. Воно встановлено в пам'ять про видатну євангельську подію – вознесіння Ісуса на небо.

В цей день в храмах проводяться урочисті служби, а віряни намагаються відвідати церкву і приділити час для молитви.

В цей день вся сім'я збирається за святковим столом, а господині випікають прямокутні пироги з цибулею і прикрашають їх поперечинками, що символізують сходи – шлях Христа на небеса.

Вважається, що в цей день бажано відмовитися від фізичної роботи, не можна голосно кричати, розкидати на вулиці сміття і плювати на землю.

Також в цей день не рекомендують влаштовувати церемонію одруження.

Прикмети 28 травня

  • В цей день потрібно водити хороводи, щоб був гарний урожай.
  • Стародавні слов'яни вірили, що саме з Вознесінням весна іде, а на зміну приходить літо.
  • В цей день забороняється полювати і вважається великим гріхом. Адже на Вознесіння все живе набирається сил.
  • Вважається, що на Вознесіння не можна працювати вдома, шити, в'язати. Якщо порушити цю заборону, можна накликати біду та хвороби.
  • Якщо у цей день погода хороша, то вона протримається до Святого Михайла, тобто 21 листопада.
  • Дощ 28 травня передвіщає хвороби і поганий урожай.
  • Роса на Вознесіння Господнє вважається цілющою, а трави підсилюють і зберігають свої лікувальні властивості до настання Івана Купала.

Раніше Українські Новини повідомляли, в цьому році День Києва відзначатимуть 31 травня, а святкові заходи пройдуть в онлайн форматі.

У червні українці будуть працювати 20 днів, а відпочивати 10 днів у зв'язку з державними святами.

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