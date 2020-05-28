Сьогодні відзначають Вознесіння Господнє. Як провести цей день

У цьому році Трійцю будуть святкувати 7 червня, а сьогодні відзначають Вознесіння Господнє, яке завжди припадає на 40-й день після Світлого Воскресіння Христового. Це одне з дванадцяти головних православних свят, передають Українські Новини.

Вознесіння Господнє цього року припадає на 28 травня. Воно встановлено в пам'ять про видатну євангельську подію – вознесіння Ісуса на небо.

В цей день в храмах проводяться урочисті служби, а віряни намагаються відвідати церкву і приділити час для молитви.

В цей день вся сім'я збирається за святковим столом, а господині випікають прямокутні пироги з цибулею і прикрашають їх поперечинками, що символізують сходи – шлях Христа на небеса.

Вважається, що в цей день бажано відмовитися від фізичної роботи, не можна голосно кричати, розкидати на вулиці сміття і плювати на землю.

Також в цей день не рекомендують влаштовувати церемонію одруження.

Прикмети 28 травня

В цей день потрібно водити хороводи, щоб був гарний урожай.

Стародавні слов'яни вірили, що саме з Вознесінням весна іде, а на зміну приходить літо.

В цей день забороняється полювати і вважається великим гріхом. Адже на Вознесіння все живе набирається сил.

Вважається, що на Вознесіння не можна працювати вдома, шити, в'язати. Якщо порушити цю заборону, можна накликати біду та хвороби.

Якщо у цей день погода хороша, то вона протримається до Святого Михайла, тобто 21 листопада.

Дощ 28 травня передвіщає хвороби і поганий урожай.

Роса на Вознесіння Господнє вважається цілющою, а трави підсилюють і зберігають свої лікувальні властивості до настання Івана Купала.

Раніше Українські Новини повідомляли, в цьому році День Києва відзначатимуть 31 травня, а святкові заходи пройдуть в онлайн форматі.

У червні українці будуть працювати 20 днів, а відпочивати 10 днів у зв'язку з державними святами.