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27 мая 2020, среда, 15:30 319
Силовые структуры 2020-05-27T15:31:14+03:00
Українські Новини
В Украине пассажиропоток через госграницу вырос до 20 тысяч человек в сутки

В Украине пассажиропоток через госграницу вырос до 20 тысяч человек в сутки

Елена Новикова
Граница, Пограничники, Госпогранслужба, Пассажиропоток
Госпогранслужба. Фото: пресс-служба ГПСУ
Госпогранслужба. Фото: пресс-служба ГПСУ

Государственная пограничная служба отмечает увеличение пассажиропотока через государственную границу с 15 до 20 тыс. человек в сутки, в то время, как 22 мая 500 пассажиров вернулись в Украину спецрейсами.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"За последнее время пассажиропоток через государственную границу вырос в среднем с 15 до 20 тысяч человек в сутки на въезд и выезд из Украины. Вчера пограничники в общем оформили 19,5 тысяч граждан", - сказано в нем.

Также указано, что за прошедшие сутки во время мероприятий пограничного контроля в пункте пропуска "Бачевск" пограничники Сумского отряда обнаружили троих нарушителей карантина.

Отмечается, что они планировали выехать из Украины ранее установленного срока самоизоляции.

На данный момент сотрудники Национальной полиции в отношении нарушителей составили административные протоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, в пункте пропуска "Могилев - Подольский" пограничники обнаружили гражданина Украины, который, по его словам, не имел возможности установить мобильное приложение "Дій вдома" и отказался от предложенной медиками обсервации.

При этом человек, возвращаясь из Молдовы в Украину, провоцируя пограничный наряд, попытался самостоятельно выехать за пределы пункта пропуска.

За нарушение режима в пункте пропуска и злостное неповиновение законному требованию военнослужащих Госпогранслужбы, пограничники привлекли нарушителя к административной ответственности по ст. 202 (нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда - выезда) и 185-10 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Госпогранслужбы или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы) КУоАП и передали сотрудникам Нацполиции.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров планирует возобновить межобластные пассажирские перевозки в начале июня, регулярные авиарейсы - не ранее 15 июня.

Ранее пограничники рассказали, при каких условиях откроют КПВВ на Донбассе.

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