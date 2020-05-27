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27 травня 2020, середа, 15:32 19
Силові структури 2020-05-27T17:30:04+03:00
Українські Новини
В Україні пасажиропотік через держкордон виріс до 20 тисяч чоловік на добу

В Україні пасажиропотік через держкордон виріс до 20 тисяч чоловік на добу

Елена Новикова
Держприкордонслужба, Кордон, Прикордонники, Пасажиропотік
Держприкордонслужба. Фото: прес-служба ДПСУ
Держприкордонслужба. Фото: прес-служба ДПСУ

Державна прикордонна служба відзначає збільшення пасажиропотоку через державний кордон з 15 до 20 тис. осіб на добу, в той час, як 22 травня 500 пасажирів повернулися в Україну спецрейсами.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

"За останній час пасажиропотік через державний кордон зріс в середньому з 15 до 20 тисяч осіб на добу на в'їзд і виїзд з України. Учора прикордонники у загальному оформили 19,5 тисяч громадян", - сказано в ньому.

Також зазначено, що за минулу добу під час заходів прикордонного контролю в пункті пропуску "Бачівськ" прикордонники Сумського загону виявили трьох порушників карантину.

Відзначається, що вони планували виїхати з України раніше встановленого терміну самоізоляції.

На даний момент співробітники Національної поліції щодо порушників склали адміністративні протоколи за ст. 44-3 (порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, у пункті пропуску "Могилів - Подільський" прикордонники виявили громадянина України, який, за його словами, не мав можливості встановити мобільний додаток "Дій вдома" і відмовився від запропонованої медиками обсервації.

При цьому людина, повертаючись з Молдови в Україну, провокуючи прикордонний наряд, спробував самостійно виїхати за межі пункту пропуску.

За порушення режиму в пункті пропуску та злісну непокору законній вимозі військовослужбовців Держприкордонслужби, прикордонники притягли порушника до адміністративної відповідальності за ст. 202 (порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил в контрольних пунктах в'їзду - виїзду) і 185-10 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця або працівника Держприкордонслужби або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону) Купап та передали співробітникам Нацполиции.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів планує відновити міжобласні пасажирські перевезення на початку червня регулярні авіарейси - не раніше 15 червня.

Раніше прикордонники розповіли, за яких умов відкриють КПВВ на Донбасі.

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