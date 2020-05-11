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11 мая 2020, понедельник, 19:37 227
Силовые структуры 2020-05-11T19:49:20+03:00
Українські Новини
Пограничники рассказали, при каких условиях откроют КПВВ на Донбассе

Пограничники рассказали, при каких условиях откроют КПВВ на Донбассе

Елена Новикова
Госпогранслужба, Донбасс, Станица Луганская, линия разграничения, КПВВ
Госпогранслужба. Фото: пресс-служба ГПСУ
Госпогранслужба. Фото: пресс-служба ГПСУ

С целью предотвращения распространения коронавируса, который в Украине зафиксировали у 15 648 человек, на Донбассе продолжают действовать временные ограничения на пересечение линии разграничения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

"Несмотря на правительственное решение продлить общегосударственный карантин до 22 мая, ограничения на пересечение линии разграничения продолжаться и далее - до отдельного распоряжения. Напомним, они вводятся соответствующим приказом командующего объединенных сил", - говорится в сообщении.

Как напомнили в Госпогранслужбе, во время действия ограничений пересечь линию разграничения возможно только по отдельному решению командующего объединенными силами в случае веских причин гуманитарного характера или критических жизненных обстоятельств.

"С 22 марта командующий объединенных сил предоставил 283 таких индивидуальных разрешений. Основная часть - 236 положительных решений - были предоставлены для пересечения линии разграничения в КПВВ Станица Луганская", - говорится в сообщении.

Но при этом в Госпогранслужбе отметили, что иногда люди, которые едут на оккупированную территорию под давлением критических жизненных обстоятельств, не могут пересечь линию разграничения даже при наличии разрешения. В частности, более двух десятков человек,не пустили на оккупированный Донбасс сепаратисты.

В связи с этим граждан просят учесть данные обстоятельства при планировании поездки на неподконтрольную территорию. 

Как сообщали Українські Новини, 9 мая "Борисполь" принял 700 эвакуированных украинцев из Германии, Нидерландов, ОАЭ и Великобритании.

Ранее, 8 мая, 800 пассажиров прибыло в Украину спецрейсами из Дании, Италии и Испании.

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