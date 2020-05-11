Пограничники рассказали, при каких условиях откроют КПВВ на Донбассе

С целью предотвращения распространения коронавируса, который в Украине зафиксировали у 15 648 человек, на Донбассе продолжают действовать временные ограничения на пересечение линии разграничения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

"Несмотря на правительственное решение продлить общегосударственный карантин до 22 мая, ограничения на пересечение линии разграничения продолжаться и далее - до отдельного распоряжения. Напомним, они вводятся соответствующим приказом командующего объединенных сил", - говорится в сообщении.

Как напомнили в Госпогранслужбе, во время действия ограничений пересечь линию разграничения возможно только по отдельному решению командующего объединенными силами в случае веских причин гуманитарного характера или критических жизненных обстоятельств.

"С 22 марта командующий объединенных сил предоставил 283 таких индивидуальных разрешений. Основная часть - 236 положительных решений - были предоставлены для пересечения линии разграничения в КПВВ Станица Луганская", - говорится в сообщении.

Но при этом в Госпогранслужбе отметили, что иногда люди, которые едут на оккупированную территорию под давлением критических жизненных обстоятельств, не могут пересечь линию разграничения даже при наличии разрешения. В частности, более двух десятков человек,не пустили на оккупированный Донбасс сепаратисты.

В связи с этим граждан просят учесть данные обстоятельства при планировании поездки на неподконтрольную территорию.

Как сообщали Українські Новини, 9 мая "Борисполь" принял 700 эвакуированных украинцев из Германии, Нидерландов, ОАЭ и Великобритании.

Ранее, 8 мая, 800 пассажиров прибыло в Украину спецрейсами из Дании, Италии и Испании.