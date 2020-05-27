Сегодня Кабмин проведет заседание

Кабинет Министров проведет заседание в среду, 27 мая, на котором представит программу , как будет выводить экономику из кризиса

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

Заседание начнется в 12:00 и пройдет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Для СМИ заседание будет проходить в режиме видеотрансляции.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров намерен представить программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на заседании 27 мая.

Ранее Кабинет Министров запретил пребывание в общественных зданиях и сооружениях, а также в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты, при этом ранее действовал запрет на пребывание во всех общественных местах без средств индивидуальной защиты.

Также Кабинет Министров Украины на заседании 20 мая принял два постановления по перечню мероприятий, необходимых для стабилизации ситуации в энергетическом секторе, утвержденных Антикризисным энергетическим штабом.