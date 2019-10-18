Регистратор офшорных компаний в Панаме подал в суд на Netflix

Панамская компания-регистратор офшорных компаний Mossack Fonseca, которая попала в скандал с "панамскими документами" подала в суд на стриминговый сервис Netflix из-за создания документального фильма "Прачечная", сообщает "TheБабель" со ссылкой "The Guardian".

По словам компании, она изображена в фильме как "группа безжалостных беззаботных юристов, которые занимаются отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов, взяточничеством и другими преступлениями". Mossack Fonseca требует в американском суде запретить выпуск фильма.

В ответ Netflix обвинил компанию в ограничении свободы слова. В объяснениях, поданных в окружной суд Коннектикута, сервис объяснил, что несмотря на реальность персонажей, фильм является "комедийным рассказом о морали системы, которая поощряет злоупотребления".

"Несмотря на то, что фильм интересный и в основном комедийный, он призван привлечь внимание к злоупотреблениям со стороны офшорных корпораций и налоговых убежищ", — говорится в пояснениях Netflix.



Сервис также подчеркнул, что репутация Mossack Fonseca была запятнана задолго до создания фильма о ней. 17 октября иск передали из суда Коннектикута в штат Калифорния. Фильм должен появиться на Netflix 18 октября.



В основе фильма "Прачечная" лежит книга журналиста Джека Бернштейна, посвященная "панамскому скандалу" — делу об утечке 11,5 млн секретных документов, раскрывающих крупнейшие операции по отмыванию денег, к которым оказались причастны высокопоставленные чиновники, мировые политические лидеры, спортсмены и общественные деятели. В картине сыграли Мерил Стрип, Антонио Бандерас и Гари Олдман.

Panama Papers - это неформальное название утечки конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которые касались создания офшоров для уклонения от уплаты налогов. Документы получила немецкая газета Süddeutsche Zeitung в 2015 году от анонимного источника. В течение года группа международных журналистов исследовала данные.

Среди тех, кто фигурирует в документах, — экс-президент Украины Петр Порошенко, а также президенты Аргентины и ОАЭ, премьер-министр Исландии Давид Сигмюндюр и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.



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