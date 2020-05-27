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27 травня 2020, середа, 11:47 13
Суспільство 2020-05-27T13:02:07+03:00
Українські Новини
Послабити карантин не можуть сім областей, - МОЗ

Послабити карантин не можуть сім областей, - МОЗ

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, пом'якшення карантину
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

7 областей не відповідають критеріям переходу на 2-й етап пом'якшення карантину, до кінця якого залишилося 26 днів, станом на ранок 27 травня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

зокрема, показником інцидентності не відповідають Волинська (13,38 на 100 тис. населення при граничному показнику 12 на 100 тис. населення), Закарпатська (14,52), Львівська (12,23), Рівненська (25,77) і Чернівецька (38,61) області.

Показником кількості тестувань на 100 тис. населення (визначений як не менш 12) не відповідають Донецька (8,54) і Луганська (9,31) області.

При цьому заповнюваність ліжок у лікарнях, які приймають хворих коронавірусом, в Чернівецькій області перевищує 50% і за станом на ранок 27 травня становить 54,62%.

Найбільший цей показник також у Волинській (40,16%) та Івано-Франківській (38,24%) областях.

У Києві заповнюваність 36,65%, инцидентность - 11,09, кількість тестувань на 100 тис. населення - 47,53.

Як повідомляли Українські Новини, Степанов розповів, хто платить за лікування коронавірусних хворих у стаціонарах.

Тим часом у понеділок кількість госпіталізованих з коронавірусом впала на 18% у порівнянні з попереднім днем.

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