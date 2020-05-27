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27 мая 2020, среда, 09:00 140
Общество 2020-05-27T10:30:03+03:00
Українські Новини
Украина 77-й день на карантине. Сколько осталось до окончания ограничений

Украина 77-й день на карантине. Сколько осталось до окончания ограничений

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, Эпидемия коронавируса, карантин в Украине
Карантин. Фото: рixabay
Карантин. Фото: рixabay

Сегодня начался 77-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

На заседании Кабмина 20 мая было принято решение о продлении карантина до 22 июня.

До этой даты осталось 26 дней.

Ранее Кабмин снял ряд карантинных ограничений с предложениями министерств с 11 мая.

Таким образом, с 11 мая разрешается работа заведений торговли непродовольственными товарами, работа летних террас кафе и ресторанов на открытом воздухе, а также заведений питания на вынос, заведений культуры по желанию этих заведений, также разрешается деятельность нотариусов, адвокатов, аудиторов.

Также с 11 мая открылись парки и скверы, салоны красоты, частично музеи.

20 мая Кабинет Министров на своем заседании рассмотрел вопрос относительно дальнейшего смягчения карантина в Украине.

С 22 мая возобновил работу городской и пригородный транспорт, гостиницы (кроме хостелов, без ресторанов и бассейнов), разрешат проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), а также церковные службы (не более 1 человека на 10 квадратных метров).

C 25 мая в Киеве, Харькове и Днипре заработал метрополитен.

Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, Степанов рассказал, кто платит за лечение коронавирусных больных в стационарах.

Ранее ВОЗ заявила о пяти методах лечения коронавируса, позволяющих облегчить протекание болезни.

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