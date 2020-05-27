У понеділок кількість госпіталізованих з коронавірусом впала на 18% у порівнянні з попереднім днем

26 травня було госпіталізовано 95 хворих коронавірусною інфекцією, в той час, як кількість випадків захворювання COVID-19 в Україні збільшилася на 321 до 21 905.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Було госпіталізовано 95 осіб", - сказав він.

Серед 321 особи, у яких 26 травня була підтверджена коронавірусна інфекція, 14 дітей та 58 медпрацівників.

Всього з початку епідемії захворіли 1 595 дітей і 4 241 медпрацівник.

При цьому 1 999 медпрацівників вже одужали.

Згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров'я, з початку епідемії госпіталізація знадобилася 6 831 пацієнту, 794 з яких медпрацівники і 264 - діти.

підключення до апарату штучної вентиляції легенів за весь час епідемії потребували 259 хворих коронавірусною інфекцією, у тому числі 1 дитина та 22 медпрацівника.

На амбулаторному лікуванні залишалися 15 074 пацієнтів, з них 3 447 медпрацівників і 1 331 дитина.

Як повідомляли Українські Новини, Степанов розповів, хто платить за лікування коронавірусних хворих у стаціонарах.

Раніше 25 травня було госпіталізовано 116 хворих коронавірусною інфекцією.