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  • У понеділок кількість госпіталізованих з коронавірусом впала на 18% у порівнянні з попереднім днем
27 травня 2020, середа, 11:34 8
Медицина 2020-05-27T12:15:02+03:00
Українські Новини
У понеділок кількість госпіталізованих з коронавірусом впала на 18% у порівнянні з попереднім днем

У понеділок кількість госпіталізованих з коронавірусом впала на 18% у порівнянні з попереднім днем

Елена Новикова
Госпіталізація, Коронавірус, коронавірус в Україні, Зараження коронавірусом, Одужання від коронавірусу
Лікарня. Фото: pexels
Лікарня. Фото: pexels

26 травня було госпіталізовано 95 хворих коронавірусною інфекцією, в той час, як кількість випадків захворювання COVID-19 в Україні збільшилася на 321 до 21 905.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Було госпіталізовано 95 осіб", - сказав він.

Серед 321 особи, у яких 26 травня була підтверджена коронавірусна інфекція, 14 дітей та 58 медпрацівників.

Всього з початку епідемії захворіли 1 595 дітей і 4 241 медпрацівник.

При цьому 1 999 медпрацівників вже одужали.

Згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров'я, з початку епідемії госпіталізація знадобилася 6 831 пацієнту, 794 з яких медпрацівники і 264 - діти.

підключення до апарату штучної вентиляції легенів за весь час епідемії потребували 259 хворих коронавірусною інфекцією, у тому числі 1 дитина та 22 медпрацівника.

На амбулаторному лікуванні залишалися 15 074 пацієнтів, з них 3 447 медпрацівників і 1 331 дитина.

Як повідомляли Українські Новини, Степанов розповів, хто платить за лікування коронавірусних хворих у стаціонарах.

Раніше 25 травня було госпіталізовано 116 хворих коронавірусною інфекцією.

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