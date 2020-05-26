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  • В понедельник количество госпитализированных с коронавирусом выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущим днем
26 мая 2020, вторник, 12:48 35
Общество 2020-05-26T13:30:02+03:00
Українські Новини
В понедельник количество госпитализированных с коронавирусом выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущим днем

В понедельник количество госпитализированных с коронавирусом выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущим днем

Елена Новикова
Госпитализация, Коронавирус, коронавирус в Украине, заражение коронавирусом
Больница. Фото: Facebook/Минздрав
Больница. Фото: Facebook/Минздрав

25 мая были госпитализированы 116 больных коронавирусной инфекцией, в то время, как количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 339 до 21 584.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Были госпитализированы 116 человек", - сказал он.

Среди 339 человек, у которых 25 мая была подтверждена коронавирусная инфекция, 35 детей и 71 медработник.

Всего с начала эпидемии заболел 1 581 ребенок и 4 183 медработника.

При этом 1 913 медработников уже выздоровели.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, с начала эпидемии госпитализация понадобилась 6 736 пациентам, 778 из которых медработники и 263 - дети.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких за все время эпидемии нуждались 259 больных коронавирусной инфекцией, в том числе 1 ребенок и 22 медработника.

На амбулаторном лечении оставались 14 848 пациентов, из них 3 405 медработников и 1 318 детей.

Как сообщали Українськi Новини, за сутки в мире подтвердили 87 тыс. случаев коронавируса.

Ранее замминистра здравоохранения рассказал, при каких условиях Украина избежит второй волны COVID-19.

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