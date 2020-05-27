Рубль стремительно дорожает. Курс российской нацвалюты на 27 мая

Пока доллар продолжает расти, в среду, 27 мая, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 26 мая, повысился на 5 копеек и составляет 3,26 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи в среду повысился на 2 копейки и составляет 3,80 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 27 мая:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,26 3,80 Максимальный 3,65 4,10 Минимальный 2,50 3,60

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 26 мая на 8,66 коп. до 27,1030 UAH/USD, курс покупки повысился на 6,45 коп. до 26,8030 UAH/USD.

Также в то время, как на протяжении прошлой недели курс гривны к доллару держался в пределах 26-27 UAH/USD, финансисты прогнозируют, что и в июне курс сохранится на таком уровне.

Тем временем, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко критикует принципы монетарной политики Национального банка.