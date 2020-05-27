Не вмешиваются в креативную деятельность бизнеса. В Офисе президента отреагировали на скандал с вышиванками

После того, как на Всемирный День вышиванки украинский бренд Etnodim оказался в центре скандала из-за публикации фото Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской в вышиванках, в Офисе президента отреагировали на ситуацию. В Зеленского сообщили, что не вмешиваются в креативную деятельность бизнеса, передают Українські Новини.

После скандала с вышиванками, издание The Page направило информационный запрос на имя главы государства с просьбой прокомментировать ситуацию, что разгорелась вокруг украинского бренда. Также, считает ли Владимир Зеленский правильным решение магазина разместить фото в социальной сети.

В Офисе главы государства прокомментировали ситуацю сообщив, что не вмешиваются в креативную деятельность бизнеса.

"Ни президент Украины, ни Офис президента Украины не имеют права вмешиваться в креативную или пиар-акцию любого бизнеса, если действия не нарушают морально-этических стандартов", – говорится в сообщении.

Ранее Українські Новини сообщали, Владимир Зеленский и Елена Зеленская подарили вышиванки лидерам иностранных государств на Всемирный день вышиванки.

Ежегодно в третий четверг мая украинцы будут празднуют Всемирный день вышиванки.