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  • Не вмешиваются в креативную деятельность бизнеса. В Офисе президента отреагировали на скандал с вышиванками
27 мая 2020, среда, 10:11 2142
Президент 2020-05-27T10:30:01+03:00
Українські Новини
Не вмешиваются в креативную деятельность бизнеса. В Офисе президента отреагировали на скандал с вышиванками

Не вмешиваются в креативную деятельность бизнеса. В Офисе президента отреагировали на скандал с вышиванками

Ирина Николенко
Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Офис президента, Вышиванки, Скандал из-за вышиванок
Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/olenazelenska.official
Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/olenazelenska.official

После того, как на Всемирный День вышиванки украинский бренд Etnodim оказался в центре скандала из-за публикации фото Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской в вышиванках, в Офисе президента отреагировали на ситуацию. В Зеленского сообщили, что не вмешиваются в креативную деятельность бизнеса, передают Українські Новини.

После скандала с вышиванками, издание The Page направило информационный запрос на имя главы государства с просьбой прокомментировать ситуацию, что разгорелась вокруг украинского бренда. Также, считает ли Владимир Зеленский правильным решение магазина разместить фото в социальной сети.

В Офисе главы государства прокомментировали ситуацю сообщив, что не вмешиваются в креативную деятельность бизнеса.

"Ни президент Украины, ни Офис президента Украины не имеют права вмешиваться в креативную или пиар-акцию любого бизнеса, если действия не нарушают морально-этических стандартов", – говорится в сообщении.

Ранее Українські Новини сообщали, Владимир Зеленский и Елена Зеленская подарили вышиванки лидерам иностранных государств на Всемирный день вышиванки.

Ежегодно в третий четверг мая украинцы будут празднуют Всемирный день вышиванки.

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