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27 травня 2020, середа, 09:00 17
Суспільство 2020-05-27T11:00:04+03:00
Українські Новини
Україна 77-й день на карантині. Скільки залишилося до закінчення обмежень

Україна 77-й день на карантині. Скільки залишилося до закінчення обмежень

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, Епідемія коронавірусу, Карантин в Україні
Карантин. Фото: рixabay
Карантин. Фото: рixabay

Сьогодні розпочався 77-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

На засіданні Кабміну 20 травня було прийнято рішення про продовження карантину до 22 червня.

До цієї дати залишилося 26 днів.

Раніше Кабмін зняв низку карантинних обмежень з пропозиціями міністерств з 11 травня.

Таким чином, з 11 травня дозволяється робота закладів торгівлі непродовольчими товарами, робота літніх терас кафе і ресторанів на відкритому повітрі, а також закладів харчування на винос, закладів культури за бажанням цих закладів, також дозволяється діяльність нотаріусів, адвокатів, аудиторів.

Також з 11 травня відкрилися парки і сквери, салони краси, частково музеї.

20 травня Кабінет Міністрів на своєму засіданні розглянув питання щодо подальшого пом'якшення карантину в Україні.

З 22 травня відновив роботу міський та приміський транспорт, готелі (крім хостелів, без ресторанів та басейнів), дозволять проведення спортивних змагань (з обмеженням до 100 чоловік і без глядачів), а також церковні служби (не більше 1 людини на 10 квадратних метрів).

C 25 травня в Києві, Харкові та Дніпрі запрацював метрополітен.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, Степанов розповів, хто платить за лікування коронавірусних хворих у стаціонарах.

Раніше ВООЗ заявила про п'ять методів лікування коронавірусу, що дозволяють полегшити протікання хвороби.

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