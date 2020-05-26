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26 мая 2020, вторник, 23:19 47
Силовые структуры 2020-05-26T23:45:02+03:00
Українські Новини
На Донбассе погиб воин ВСУ

На Донбассе погиб воин ВСУ

Надежда Комендантова
ООС, Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
Свеча памяти. Фото: factroom.ru
Свеча памяти. Фото: factroom.ru

После того, как на Донбассе боевики за сутки 16 раз нарушили перемирие и лишились четверых "бойцов", один украинский военнослужащий погиб вследствие обстрелов в зоне проведения Операции объединенных сил во вторник, 26 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 26 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников в Донецкой области. Враг применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказано в нем.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью.

Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.

Как сообщали Українські Новини, 24 мая на Донбассе боевики вновь устроили провокации и лишились четверых "бойцов".

Также 23 мая боевики 11 раз нарушали перемирие на Донбассе. ВСУ дали отпор и уничтожили 4 врагов.

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