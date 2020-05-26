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26 мая 2020, вторник, 20:57 52
Общество 2020-05-26T21:04:07+03:00
Українські Новини
Киев отпразднует День города в теле- и онлайн-формате

Киев отпразднует День города в теле- и онлайн-формате

Ярина Вацяк
День города, Карантин, День Киева, День Киева 2020
День Киева. Фото: 112.ua
День Киева. Фото: 112.ua

Киев отпразднует День города 31 мая в теле- и онлайн-формате из-за продолжения действия запрета на массовые мероприятия в связи с коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини.

Отмечается, что утром в эфире телеканала "Киев" будет транслироваться праздничная программа, в частности поздравления с праздником, серии тематических сюжетов "Прогулки по Киеву", "Киев, который мы любим", "Портреты" и "Истории".

Кроме этого, состоится трансляция "Пробега под каштанами", который в этом году пройдет онлайн, праздничная телевикторина с киевлянами, а также радиоконцерты различных групп.

"Готовят несколько праздничных сюрпризов и для пользователей социальных сетей. Столичные коллективы создают праздничные ролики, которые распространят в соцсетях, на Youtube-каналах, на своих сайтах", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, в День Киева начнется сезон работы столичных фонтанов, они будут работать до 30 сентября.

Как сообщали Українські Новини, пробег под каштанами ко Днб Киева в этом году пройдет онлайн.

Также на День Киева заработают фонтаны. 

 

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