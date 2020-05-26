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26 травня 2020, вівторок, 20:58 5
Суспільство 2020-05-26T21:39:50+03:00
Українські Новини
Київ відсвяткує День міста в теле- і онлайн-форматі

Київ відсвяткує День міста в теле- і онлайн-форматі

Ярина Вацяк
Карантин, День Києва, день міста, День Києва 2020
День Києва. Фото: 112.ua
День Києва. Фото: 112.ua

Через продовження дії заборони на масові заходи у зв'язку з коронавірусом Київ в 2020 році відсвяткує День міста 31 травня в теле- і онлайн-форматі.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

Зазначається, що в ефірі телеканалу "Київ" вранці 31 травня транслюватиметься святкова програма, зокрема вітання зі святом, серії тематичних сюжетів "Київ, який ми любимо", "Прогулянки по Києву", "Історії" та "Портрети".

Крім цього, відбудеться трансляція "Пробігу під каштанами", який цього року пройде онлайн, святкова телевікторина з киянами, а також радиоконцерты різних груп.

"Готують кілька святкових сюрпризів і для користувачів соціальних мереж. Столичні колективи створюють святкові ролики, які розповсюдять у соцмережах, на Youtube-каналах, на своїх сайтах", - наголошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, в День Києва розпочнеться сезон роботи столичних фонтанів, вони будуть працювати до 30 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, пробіг під каштанами до Днь Києва в цьому році пройде онлайн.

Також на День Києва запрацюють фонтани.

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