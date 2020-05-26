За сутки в мире подтвердили 87 тыс. случаев коронавируса. Данные по всем странам 26 мая

Во вторник, 26 мая, в мире количество случаев заражения коронавирусом достигло 5 497 538 (87 250 за сутки), 2 169 005 из них выздоровели (63 588 за сутки), 346 269 - умерли (1 165 за сутки).

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам.

Больше всего случаев зафиксировали в США, где вирус подтвердили у 1 662 768 человек, 98 223 из них умерли, а 379 157 - вылечились.

На втором месте оказалась Бразилия, где коронавирусом заразились 374 898 человек, всего в стране 23 473 летальных случаев, а победили болезнь 153 833 человек.

По количеству зараженных коронавирусом на третьем месте находится Россия. Коронавирусом в стране заразились 353 427, умерли - 3 633, а выздоровели - 118 798 человек.

На четвертом месте находится Великобритания. Коронавирусом заразились 262 547 человек, выздоровели 1 161 и умерли 36 996 человек.

В Испании зафиксировали 235 400 случаев заболевания COVID-19. Она на пятом месте. Количество умерших в стране составляет 26 834 человек, а 150 376 человек победили болезнь.

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