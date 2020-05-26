В ООН намерены увеличить помощь развивающимся странам из-за пандемии коронавируса

В то время, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выдвинули инициативу выхода Евросоюза из кризиса, в ООН заявили о предстоящей встрече с представителями мировых лидеров, чтобы обсудить вопрос об увеличении финансовой поддержки для развивающихся стран, которые потерпели экономический кризис из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что встреча состоится 28 мая в онлайн-формате. Совещание созывают по инициативе Канады, Ямайки и Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша. Предполагается, что на встрече расширят пакет финансовой помощи для развивающихся стран, который ранее оценивали в 2,5 трлн долларов.

Во встрече в четверг примут участие участники из Международного валютного фонда, Всемирного банка, Африканского союза, Института международных финансов и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Основной целью совещания, по словам ООН будет представление конкретных предложений в ближайшие восемь недель.

Как сообщали Українські Новини, в ЕС намерены создать структуру для защиты банков, которые пострадали от пандемии коронавируса.

Кроме того, в Евросоюзе приняли меры для помощи авиациии железным дорогам.