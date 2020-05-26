Минэкономразвития разработало 4 направления поддержки бизнеса

В то время, как в Украине во время карантина в 2 раза увеличилось количество безработных, межведомственная рабочая группа по разработке плана антикризисных инициатив для поддержки малого и среднего бизнеса разработала 35 инициатив, которые передадут в Кабинет Министров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

Рабочая группа антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса разработала 35 инициатив, которые передадут в Кабмин.

"Межведомственная рабочая группа по разработке плана антикризисных инициатив для поддержки малого и среднего бизнеса определила перечень 35 инициатив, из которых выделила ТОП-10 приоритетных. Документ передадут в Кабинет Министров Украины", – говорится в сообщение.

Отмечается, что заседание состоялось на базе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства при участии представителей Министерства финансов, Центра экономического восстановления и комитетов Верховной Рады: бюджетного; финансов, таможенной и налоговой политики; по вопросам гуманитарной и информационной политики; по вопросам экономического развития.

Подчеркивается, что все инициативы разделены на 4 главных блока поддержки украинского бизнеса: улучшение доступа к ресурсам, доступ к рынкам, дерегулирование и инфраструктура поддержки бизнеса.

В сообщении отмечается, что рабочая группа антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса была создана при Минэкономики 18 мая 2020 года.

Как сообщали Українськi Новини, в Нацбанке считают, что после смягчения карантина, украинская экономика начала постепенно восстанавливаться. В апреле более 13 тысяч предпринимателей прекратили работу.