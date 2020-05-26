В большинстве киевских аптечных сетей есть медицинские маски. Где и по какой цене можно купить

В большинстве киевских аптечных сетей имеются в наличии медицинские маски по 10-16 гривен за штуку, в то время, как Минэкономики планирует рекомендовать Кабмину возобновить экспорт средств индивидуальной защиты с 1 июня. Об этом Українським Новинам сообщили представители ряда киевских аптечных сетей. В аптеках сетей "Аптека НЦ", "Аптека низьких цін" и "Аптека доброго дня" маски есть в наличии. В аптеках сети "Аптека НЦ" цена за медицинские маски составляет 10,3 гривны за штуку. В сети "Аптека низьких цін" в наличии есть маски стоимостью 11,5-16,5 гривен\/штука; цена зависит от страны-производителя. В аптеках сети "Аптека доброго дня" маски есть в наличии по 11,5 гривен\/штука. В аптеках сетей "Виталюкс" и "Бажаємо здоров’я" по состоянию на 13:00 масок в наличии нет; дата поставок пока неизвестна. Как сообщали Українськi Новини, 22 мая Кабмин установил, что на период действия адаптивного карантина запрещается нахождение в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок. Киевское территориальное отделение Антимонопольного комитета (АМКУ) заявляет, что во исполнение рекомендаций комитета с 21 апреля крупнейшие сети киевских аптек обязались снизить торговую наценку на медицинские маски до 1 гривны.