В большинстве киевских аптечных сетей есть медицинские маски. Где и по какой цене можно купить

В большинстве киевских аптечных сетей имеются в наличии медицинские маски по 10-16 гривен за штуку, в то время, как Минэкономики планирует рекомендовать Кабмину возобновить экспорт средств индивидуальной защиты с 1 июня.

Об этом Українським Новинам сообщили представители ряда киевских аптечных сетей.

В аптеках сетей "Аптека НЦ", "Аптека низьких цін" и "Аптека доброго дня" маски есть в наличии.

В аптеках сети "Аптека НЦ" цена за медицинские маски составляет 10,3 гривны за штуку.

В сети "Аптека низьких цін" в наличии есть маски стоимостью 11,5-16,5 гривен/штука; цена зависит от страны-производителя.

В аптеках сети "Аптека доброго дня" маски есть в наличии по 11,5 гривен/штука.

В аптеках сетей "Виталюкс" и "Бажаємо здоров’я" по состоянию на 13:00 масок в наличии нет; дата поставок пока неизвестна.

Как сообщали Українськi Новини, 22 мая Кабмин установил, что на период действия адаптивного карантина запрещается нахождение в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок.

Киевское территориальное отделение Антимонопольного комитета (АМКУ) заявляет, что во исполнение рекомендаций комитета с 21 апреля крупнейшие сети киевских аптек обязались снизить торговую наценку на медицинские маски до 1 гривны.