подписаться на рассылку
26.65 27.05
28.85 29.45
˟
26 мая 2020, вторник, 17:00 37
Общество 2020-05-26T18:30:02+03:00
Українські Новини
В большинстве киевских аптечных сетей есть медицинские маски. Где и по какой цене можно купить

В большинстве киевских аптечных сетей есть медицинские маски. Где и по какой цене можно купить

Елена Новикова
Карантин, Маски, карантин в Украине, медицинские маски, Виталюкс, Бажаємо здоров'я, Аптека низьких цін, Аптека НЦ, Аптека доброго дня
Маска. Фото: freepik
Маска. Фото: freepik

В большинстве киевских аптечных сетей имеются в наличии медицинские маски по 10-16 гривен за штуку, в то время, как Минэкономики планирует рекомендовать Кабмину возобновить экспорт средств индивидуальной защиты с 1 июня.

Об этом Українським Новинам сообщили представители ряда киевских аптечных сетей.

В аптеках сетей "Аптека НЦ", "Аптека низьких цін" и "Аптека доброго дня" маски есть в наличии.

В аптеках сети "Аптека НЦ" цена за медицинские маски составляет 10,3 гривны за штуку.

В сети "Аптека низьких цін" в наличии есть маски стоимостью 11,5-16,5 гривен/штука; цена зависит от страны-производителя.

В аптеках сети "Аптека доброго дня" маски есть в наличии по 11,5 гривен/штука.

В аптеках сетей "Виталюкс" и "Бажаємо здоров’я" по состоянию на 13:00 масок в наличии нет; дата поставок пока неизвестна.

Как сообщали Українськi Новини, 22 мая Кабмин установил, что на период действия адаптивного карантина запрещается нахождение в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок.

Киевское территориальное отделение Антимонопольного комитета (АМКУ) заявляет, что во исполнение рекомендаций комитета с 21 апреля крупнейшие сети киевских аптек обязались снизить торговую наценку на медицинские маски до 1 гривны.

Больше новостей о: Карантин Маски карантин в Украине медицинские маски Виталюкс Бажаємо здоров'я Аптека низьких цін Аптека НЦ Аптека доброго дня

НСЖУ запустил флешмоб #Журналисти_Важны для поддер...
Госстат засекретил причины смерти людей на каранти...
Скульптуры малышей на Почтовой площади в Киеве пер...
Больницы обязали закупить средства против коронави...
В Киеве за сутки вдвое увеличилось количество новых случаев коронавируса
Порошенко вместо допроса пошел в музей открывать выставку своей коллекции картин
Новости
Минэкономразвития разработало 4 направления поддержки бизнеса 18:23
Словения вводит обязательную обсервацию для туристов 18:06
Тираж романа Марии Матиос "Сладкая Даруся" достиг 200 тыс. экземпляров 18:06
Штурм музея Гончара
Появилось видео штурма ГБР музея Гончара для вручения вызова на допрос Порошенко 17:57
Суд обязал Венедиктову открыть дело против руководства САП 17:56
больше новостей
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
С завтрашнего дня Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки 11:30
НБУ обвалил гривну. Курс нацвалюты на 26 мая 13:33
В ВУЗах экзамены могут проводить уже с 1 июня, - Минобразования 19:31
Неизвестные избили кастетом зама главрача института рака прямо у входа в больницу 13:35
больше новостей
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
Педагоги, психологи и соцработники: утвержден перечень должностей, которые могут получить до 100% от зарплаты 06:00
Участник АТО Николай Кузив подозревается в изнасиловании и пытках. Фото: Facebook/ Николай Кузив
Одним из копов-насильников в Кагарлыке оказался атошник из Львовской области 19:15
В Киеве вернули горячую воду в тысячи домов: где проходят испытания сетей 22:51
С завтрашнего дня Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки 11:30
больше новостей
В Объединенных силах подтвержден первый случай коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok