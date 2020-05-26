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26 мая 2020, вторник, 16:45 41
Общество 2020-05-26T18:30:02+03:00
Українські Новини
Одесситку оштрафовали на 17 тыс. гривен за то, что вышла ночью без паспорта

Одесситку оштрафовали на 17 тыс. гривен за то, что вышла ночью без паспорта

Кира Молчанова
Одесса, Штрафы, решение суда, Штраф за нарушение карантина
Украинский паспорт. Фото: newsroom.kh
Украинский паспорт. Фото: newsroom.kh

В Одессе Приморский районный суд оштрафовал на 17 тысяч гривен женщину за то, что она находилась ночью в общественном месте без документов вопреки новым карантинным ограничениям.

Об этом говорится на сайте Судебной власти Украины.

В сообщении говорится, что одесситка 1992 года рождения 29 апреля в 00:30 находилась в общественном месте без документов, удостоверяющих личность. Суд посчитал, что этом она нарушила п.16 постановления КМУ № 255 от 02.04.2020 года.

"Совершение данного административного правонарушения влечет наложение штрафа на граждан от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17000-34000 гривен) и на должностных лиц - от 2 до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34-170 тысяч гривен)", — говорится в сообщении.

Одесский суд признал женщину "виновной" и назначил ей административное наказание в виде штрафа 17 тысяч гривен и судебный сбор в пользу государства в размере 420,40 гривен.

Решение суда можно обжаловать в апелляционном порядке в течение 10 дней.

Как сообщали Українські Новини,

20 марта Шевченковский районный суд Киева оштрафовал женщину на 17 тыс. гривен за нарушение правил карантина. Она торговала в неустановленном месте.

Позднее суд оштрафовал жителя Сум на 17 тыс. гривен за пребывание в магазине АТБ без защитной маски.

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