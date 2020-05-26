Одесситку оштрафовали на 17 тыс. гривен за то, что вышла ночью без паспорта

В Одессе Приморский районный суд оштрафовал на 17 тысяч гривен женщину за то, что она находилась ночью в общественном месте без документов вопреки новым карантинным ограничениям.

Об этом говорится на сайте Судебной власти Украины.

В сообщении говорится, что одесситка 1992 года рождения 29 апреля в 00:30 находилась в общественном месте без документов, удостоверяющих личность. Суд посчитал, что этом она нарушила п.16 постановления КМУ № 255 от 02.04.2020 года.

"Совершение данного административного правонарушения влечет наложение штрафа на граждан от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17000-34000 гривен) и на должностных лиц - от 2 до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34-170 тысяч гривен)", — говорится в сообщении.

Одесский суд признал женщину "виновной" и назначил ей административное наказание в виде штрафа 17 тысяч гривен и судебный сбор в пользу государства в размере 420,40 гривен.

Решение суда можно обжаловать в апелляционном порядке в течение 10 дней.

Как сообщали Українські Новини,

20 марта Шевченковский районный суд Киева оштрафовал женщину на 17 тыс. гривен за нарушение правил карантина. Она торговала в неустановленном месте.

Позднее суд оштрафовал жителя Сум на 17 тыс. гривен за пребывание в магазине АТБ без защитной маски.