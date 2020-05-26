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26 мая 2020, вторник, 16:34 19
Судебная власть 2020-05-26T16:39:56+03:00
Українські Новини
Суд открыл дело по иску Нефедова о восстановлении его в должности главы таможни

Суд открыл дело по иску Нефедова о восстановлении его в должности главы таможни

Ярина Вацяк
Таможня, Окружной административный суд Киева, Максим Нефедов
Максим Нефедов. Фото: facebook.com/max.nefyodov
Максим Нефедов. Фото: facebook.com/max.nefyodov

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску бывшего председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова о восстановлении его в должности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство и назначил на 1 июля подготовительное заседание по иску Максима Нефедова к Кабинету Министров Украины о возобновлении его в должности председателя Государственной таможенной службы", - сказано в нем.

Истец, в частности, просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабинета Министров от 24 апреля "Об увольнении Нефедова Максима Евгеньевича с должности председателя Государственной таможенной службы Украины" и просит восстановить его в указанной должности.

Также Нефедов просит суд взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы.

Как сообщали Українськi Новини, 24 апреля Кабинет Министров уволил Нефедова с должности председателя Таможенной службы.

Бывший председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов ранее подтвердил обнародованную агентством информацию о начисляемых по согласованию с Минфином премиях в 600% от должностного оклада.

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