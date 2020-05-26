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26 мая 2020, вторник, 16:04 15
Медицина 2020-05-26T16:30:01+03:00
Українські Новини
В Киеве экспресс-тест на коронавирус можно купить от 279 грн. Наличие в аптеках

В Киеве экспресс-тест на коронавирус можно купить от 279 грн. Наличие в аптеках

Ярина Вацяк
Аптеки, киевские аптеки, Covid-19, тесты на коронавирус
Тест на коронавирус. Фото: rehamed.in.ua
Тест на коронавирус. Фото: rehamed.in.ua

Экспресс-тесты для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 имеются в продаже в большинстве крупных аптечных сетей Киева по 279-513 гривен за штуку в то время, как Минздрав утвердил алгоритм тестирования на антитела к коронавирусу.

Об этом Українським Новинам сообщили представители аптечных сетей.

По состоянию на 13:00 понедельника экспресс-тесты по цене 490 гривен имеются в продаже в сети аптек "Виталюкс".

Также тесты есть в аптеках сети "Аптека низьких цін" по 279-513 гривен (цена зависит от страны-производителя).

В небольшом количестве тесты есть в продаже в сети "Аптека доброго дня" (в аптеках по ул. Константиновская, 71 и в ТЦ "Глобус"); стоимость – 465,5 гривен за штуку.

Экспресс-тестов нет в продаже в аптечных сетях "Бажаємо здоров’я" и "Аптека НЦ"; поставки в аптеки сетей не ожидаются.

Как сообщали Українськi Новини, лаборатории центров по борьбе с ВИЧ и Госпродпотребслужбы хотят привлечь к тестированию на коронавирус.

Ранее Українськi Новини писали о том, что такое ИФА-тестирование на коронавирус и кому его будут делать.

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