Лаборатории центров по борьбе с ВИЧ и Госпродпотребслужбы хотят привлечь к тестированию на коронавирус

Министерство здравоохранения намерено привлечь лаборатории при центрах по борьбе с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей к проведению тестирования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в то время, как Минздрав утвердил алгоритм тестирования на антитела к коронавирусу.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Мы уже договорились с лабораториями при центрах по борьбе с ВИЧ, чтобы там также проводить ПЦР-тестирование. Их оборудование позволяет проводить такое тестирование. Сейчас проходит настройка этого оборудования. Во-вторых, мы обратились в Госпродпотребслужбу, чтобы на оборудовании, которое установлено в ее лабораториях, мы тоже могли проводить ПЦР-тестирование", - сказал он.

По его словам, это поможет увеличить количество исследований на коронавирусную болезнь.

Степанов отметил, что нынешнее количество исследований в рамках 8-9 тыс. за день - это мощности тех лабораторий, которые на сегодняшний день задействованы в проведении тестирования.

Как сообщали Українськi Новини, 19 мая Минздрав увеличил количество проведенных исследований на Covid-19 методом полимеразной цепной реакции на 21,3% до 8,6 тысяч.

Министр Здравоохранения Максим Степанов рассказал, кому будут в первую очередь делать тесты на антитела к коронавирусу.