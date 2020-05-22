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  • Лаборатории центров по борьбе с ВИЧ и Госпродпотребслужбы хотят привлечь к тестированию на коронавирус
22 мая 2020, пятница, 20:21 287
Политика 2020-05-22T21:30:02+03:00
Українські Новини
Лаборатории центров по борьбе с ВИЧ и Госпродпотребслужбы хотят привлечь к тестированию на коронавирус

Лаборатории центров по борьбе с ВИЧ и Госпродпотребслужбы хотят привлечь к тестированию на коронавирус

Ярина Вацяк
Минздрав, Коронавирус, Covid-19, тесты на коронавирус, ПЦР-тесты
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Министерство здравоохранения намерено привлечь лаборатории при центрах по борьбе с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей к проведению тестирования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в то время, как Минздрав утвердил алгоритм тестирования на антитела к коронавирусу.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Мы уже договорились с лабораториями при центрах по борьбе с ВИЧ, чтобы там также проводить ПЦР-тестирование. Их оборудование позволяет проводить такое тестирование. Сейчас проходит настройка этого оборудования. Во-вторых, мы обратились в Госпродпотребслужбу, чтобы на оборудовании, которое установлено в ее лабораториях, мы тоже могли проводить ПЦР-тестирование", - сказал он.

По его словам, это поможет увеличить количество исследований на коронавирусную болезнь.

Степанов отметил, что нынешнее количество исследований в рамках 8-9 тыс. за день - это мощности тех лабораторий, которые на сегодняшний день задействованы в проведении тестирования.

Как сообщали Українськi Новини, 19 мая Минздрав увеличил количество проведенных исследований на Covid-19 методом полимеразной цепной реакции на 21,3% до 8,6 тысяч.

Министр Здравоохранения Максим Степанов рассказал, кому будут в первую очередь делать тесты на антитела к коронавирусу.

 

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