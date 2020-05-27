подписаться на рассылку
26.65 27.05
28.85 29.45
˟
27 мая 2020, среда, 07:18 6629
Судебная власть 2020-05-27T08:00:05+03:00
Українські Новини
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина"

Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина"

Сергей Паламаренко
Окружной админсуд Киева, Владимир Вятрович, Эдуард Долинский, Украинский еврейский комитет, Дивизия СС
Владимир Вятрович. Фото: Украинское Фото
Владимир Вятрович. Фото: Украинское Фото

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил, что Окружной административный суд г. Киева назначил на сегодня, 27 мая, заседание по делу о символике дивизии СС "Галичина" с участием народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Владимира Вятровича.

Об этом директор Украинского еврейского комитета заявил на своей странице в социальной сети Facebook .

"Это повестка народному депутату Владимиру Вятровичу, которого завтра ждут в суде по иску о том, является ли символика дивизии СС "Галиция" нацистской. Напомню, что будучи директором института Нацпамяти Вятрович официально заявил, что символика дивизии нацистской не является", - написал Долинский и опубликовал копию повестки в суд .

Напомним, Окружной админсуд Киева рассматривает иск к бывшему председателю Института нацпамяти Вятровичу. Суть иска в том, что Украинский институт нацпамяти официально заявил, что символика 14-й дивизии СС "Галичина" не является нацистской символикой. Иск был подан в 2017 году (дело №826/11325/17).

"Явку Вятровича Владимира Михайловича признать обязательной", - указано в решениии суда от 6 ноября 2019 года, проскольку именно Вятрович подписал ответ на запрос по символике дивизии СС "Галичина".

В то же время 22 января Вятрович не явился в суд по делу о нацистской символике

В мае 2017 года, Вятрович заявил, что символика дивизии СС "Галичина" не подпадает под закон о запрете пропаганды. "В указанном перечне символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА) отсутствует. Учитывая это, символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА) в соответствии с действующим законодательством Украины не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которых в Украине запрещено", – написал Вятрович.

В свою очередь преемник Вятровича, директор Института нацпамяти Антон Дробович заявил, что символика дивизии СС "Галичина" не соответствует европейским нормам.

Как сообщали Українські Новини, 16 апреля Главпочтамт Львова организовал выставку марок и открыток, посвященных дивизии СС "Галичина".

В 2018 году департамент образования Львовской областной государственной администрации, под руководством Любомиры Мандзий, организовал конкурс детского рисунка, проводившийся с целью создания героического образа дивизии СС "Галичина".

6 ноября 2019 года Окружной админсуд Киева обязал Вятровича персонально явиться на заседание 4 декабря по делу о противоправности непризнания нацисткой символики дивизии СС "Галичина".

Больше новостей о: Окружной админсуд Киева Владимир Вятрович Эдуард Долинский Украинский еврейский комитет Дивизия СС "Галичина"

Незаконные действия против членов Набсоветов должн...
Вятрович на допросе в ГБР "забыл", сколько он потр...
Главпочтамт Львова организовал выставку марок и от...
Писательница Забужко выдала фото с венгерскими евр...
ГБР осмотрело коллекцию картин Порошенко в музее Гончара
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на четыре направления
Новости
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Порошенко ловко "ушел" от ГБР на выставке своих картин. Активисты на страже карантина 07:00 Новости дня
Карантин заставил украинцев делать больше денежных переводов и меньше пополнять карточки, — исследование 06:05
Гривна подешевела. НБУ обнародовал курс гривны на среду 05:43
В центре Киева стреляли в мужчину, он госпитализирован 23:52
больше новостей
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
НБУ обвалил гривну. Курс нацвалюты на 26 мая 13:33
С завтрашнего дня Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки 11:30
Маршрутка.
Киевская область запустила пригородный и внутриобластной транспорт 10:54
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
больше новостей
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
Участник АТО Николай Кузив подозревается в изнасиловании и пытках. Фото: Facebook/ Николай Кузив
Одним из копов-насильников в Кагарлыке оказался атошник из Львовской области 19:15
Педагоги, психологи и соцработники: утвержден перечень должностей, которые могут получить до 100% от зарплаты 06:00
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
В Киеве вернули горячую воду в тысячи домов: где проходят испытания сетей 22:51
больше новостей
Суд арестовал полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании и пытках
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok