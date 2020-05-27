Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина"

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил, что Окружной административный суд г. Киева назначил на сегодня, 27 мая, заседание по делу о символике дивизии СС "Галичина" с участием народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Владимира Вятровича.

Об этом директор Украинского еврейского комитета заявил на своей странице в социальной сети Facebook .

"Это повестка народному депутату Владимиру Вятровичу, которого завтра ждут в суде по иску о том, является ли символика дивизии СС "Галиция" нацистской. Напомню, что будучи директором института Нацпамяти Вятрович официально заявил, что символика дивизии нацистской не является", - написал Долинский и опубликовал копию повестки в суд .

Напомним, Окружной админсуд Киева рассматривает иск к бывшему председателю Института нацпамяти Вятровичу. Суть иска в том, что Украинский институт нацпамяти официально заявил, что символика 14-й дивизии СС "Галичина" не является нацистской символикой. Иск был подан в 2017 году (дело №826/11325/17).

"Явку Вятровича Владимира Михайловича признать обязательной", - указано в решениии суда от 6 ноября 2019 года, проскольку именно Вятрович подписал ответ на запрос по символике дивизии СС "Галичина".

В то же время 22 января Вятрович не явился в суд по делу о нацистской символике.

В мае 2017 года, Вятрович заявил, что символика дивизии СС "Галичина" не подпадает под закон о запрете пропаганды. "В указанном перечне символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА) отсутствует. Учитывая это, символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА) в соответствии с действующим законодательством Украины не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которых в Украине запрещено", – написал Вятрович.

В свою очередь преемник Вятровича, директор Института нацпамяти Антон Дробович заявил, что символика дивизии СС "Галичина" не соответствует европейским нормам.

Как сообщали Українські Новини, 16 апреля Главпочтамт Львова организовал выставку марок и открыток, посвященных дивизии СС "Галичина".

В 2018 году департамент образования Львовской областной государственной администрации, под руководством Любомиры Мандзий, организовал конкурс детского рисунка, проводившийся с целью создания героического образа дивизии СС "Галичина".

6 ноября 2019 года Окружной админсуд Киева обязал Вятровича персонально явиться на заседание 4 декабря по делу о противоправности непризнания нацисткой символики дивизии СС "Галичина".