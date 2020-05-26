В Европе предлагают установить единые правила пересечения границ в зоне Шенгена

Власти Испании выдвинули инициативу касаемо установления общих правил передвижения в зоне Шенгена. В правительстве призвали страны Евросоюза установить одинаковую проверку здоровья пассажиров, несмотря на разные сроки открытия границ. Об этом передает Reuters.

В частности, министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес утверждает, что несмотря на то, что страны ЕС установили разные сроки для открытия границ, на всей территории Шенгенской зоны должны быть общие принципы и правила для открытия внутренних границ и установления правил для внешних границ.

В документе Мадрид призвал к мониторингу здоровья туристов посредством индивидуальных проверок в рамках общеевропейской процедуры.

"Было бы целесообразно рассмотреть, в координации с ЮНВТО (Всемирная туристская организация - ред.) и ВОЗ, варианты медицинских проверок, либо при покупке билетов, либо в самом аэропорту, если результаты этих проверок будут доступны в разумные сроки", - говорится в документе.

Отмечается, что одним из рассматриваемых вариантов является проверка пассажиров перед посадкой в ​​самолет.

Как сообщали Українські Новини, в Евросоюзе приняли меры для помощи авиации и железным дорогам.

Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон представили инициативу выхода Евросоюза из кризиса.