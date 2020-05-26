подписаться на рассылку
26.65 27.05
28.85 29.45
˟
  • Новости
  • Мир
  • Европа
  • В Европе предлагают установить единые правила пересечения границ в зоне Шенгена
26 мая 2020, вторник, 15:28 33
Европа 2020-05-26T16:00:02+03:00
Українські Новини
В Европе предлагают установить единые правила пересечения границ в зоне Шенгена

В Европе предлагают установить единые правила пересечения границ в зоне Шенгена

Елизавета Кесельман
Испания, Европа, открытие границ, Послабление поста
Европа.Фото: http://vi.ill.in.ua/
Европа.Фото: http://vi.ill.in.ua/

Власти Испании выдвинули инициативу касаемо установления общих правил передвижения в зоне Шенгена. В правительстве призвали страны Евросоюза установить одинаковую проверку здоровья пассажиров, несмотря на разные сроки открытия границ. Об этом передает Reuters. 

В частности, министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес утверждает, что несмотря на то, что страны ЕС установили разные сроки для открытия границ, на всей территории Шенгенской зоны должны быть общие принципы и правила для открытия внутренних границ и установления правил для внешних границ.

В документе Мадрид призвал к мониторингу здоровья туристов посредством индивидуальных проверок в рамках общеевропейской процедуры.

"Было бы целесообразно рассмотреть, в координации с ЮНВТО (Всемирная туристская организация - ред.) и ВОЗ, варианты медицинских проверок, либо при покупке билетов, либо в самом аэропорту, если результаты этих проверок будут доступны в разумные сроки", - говорится в документе.

Отмечается, что одним из рассматриваемых вариантов является проверка пассажиров перед посадкой в ​​самолет.

Как сообщали Українські Новини, в Евросоюзе приняли меры для помощи авиации и железным дорогам. 

Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон представили инициативу выхода Евросоюза из кризиса. 

 

Больше новостей о: Испания Европа открытие границ Послабление поста

Испания отменит карантин для иностранных туристов ...
В Евросоюзе приняли меры для помощи авиации и желе...
Чехия после карантина начала открывать границы, но...
Рыбные котлеты без лука: как их сделать нежными и ...
В Киеве за сутки вдвое увеличилось количество новых случаев коронавируса
Порошенко вместо допроса пошел в музей открывать выставку своей коллекции картин
Новости
В Киеве экспресс-тест на коронавирус можно купить от 279 грн. Наличие в аптеках 16:03
Что такое ИФА-тестирование на коронавирус и кому его будут делать 16:03
На разработку вакцины от коронавируса Еврокомиссия за 3 недели собрала 9,5 млрд евро 16:01
Министр Бессараб задекларировал 500 тысяч гривен единоразовой денежной помощи 16:00
В ОГХК заявили, что полностью остановили отгрузки продукции 15:59 Документ
больше новостей
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
С завтрашнего дня Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки 11:30
НБУ обвалил гривну. Курс нацвалюты на 26 мая 13:33
В ВУЗах экзамены могут проводить уже с 1 июня, - Минобразования 19:31
Неизвестные избили кастетом зама главрача института рака прямо у входа в больницу 13:35
больше новостей
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
Педагоги, психологи и соцработники: утвержден перечень должностей, которые могут получить до 100% от зарплаты 06:00
Участник АТО Николай Кузив подозревается в изнасиловании и пытках. Фото: Facebook/ Николай Кузив
Одним из копов-насильников в Кагарлыке оказался атошник из Львовской области 19:15
В Киеве вернули горячую воду в тысячи домов: где проходят испытания сетей 22:51
С завтрашнего дня Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки 11:30
больше новостей
В Объединенных силах подтвержден первый случай коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok