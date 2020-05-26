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26 мая 2020, вторник, 15:31 19
Кабмин 2020-05-26T16:15:01+03:00
Українські Новини
Правительство планирует привлечь волонтеров для контроля за соблюдением противоэпидемических правил

Правительство планирует привлечь волонтеров для контроля за соблюдением противоэпидемических правил

Елена Новикова
Карантин, Волонтеры, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, карантин в Украине, Адаптивный карантин
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль

Кабинет Министров намерен привлечь волонтеров для контроля соблюдения противоэпидемических мер в местах потенциального скопления людей в связи с распространением коронавируса.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице на своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Правительство планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах потенциального скопления людей. Они также будут информировать их о правильном ношении масок, соблюдении социальной дистанции, правилах посещения магазинов и заведений", - написал он.

Премьер отметил, что важно, чтобы люди не забывали об опасности, которую несeт COVID-19.

По его словам, эта красивая инициатива, как способ привлечь граждан к общему делу, появилась в Италии.

Реализовать ее сможет Министерство социальной политики.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский поддерживает идею привлечения волонтеров к помощи в соблюдении гражданами мер безопасности для недопущения распространения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам традиционного совещания под его председательством по предотвращению распространения COVID-19.

Зеленский назвал эту инициативу хорошей и поддержал ее воплощение в Украине.

"Таким образом, выходя из карантина, мы помнили бы, что угроза все еще существует и надо соблюдать правила безопасности", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин ввел адаптивный карантин до 22 июня.

Также Минздрав планирует разрешить проведение массовых мероприятий на последних этапах выхода из карантина.

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