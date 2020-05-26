Правительство планирует привлечь волонтеров для контроля за соблюдением противоэпидемических правил

Кабинет Министров намерен привлечь волонтеров для контроля соблюдения противоэпидемических мер в местах потенциального скопления людей в связи с распространением коронавируса.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице на своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Правительство планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах потенциального скопления людей. Они также будут информировать их о правильном ношении масок, соблюдении социальной дистанции, правилах посещения магазинов и заведений", - написал он.

Премьер отметил, что важно, чтобы люди не забывали об опасности, которую несeт COVID-19.

По его словам, эта красивая инициатива, как способ привлечь граждан к общему делу, появилась в Италии.

Реализовать ее сможет Министерство социальной политики.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский поддерживает идею привлечения волонтеров к помощи в соблюдении гражданами мер безопасности для недопущения распространения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам традиционного совещания под его председательством по предотвращению распространения COVID-19.

Зеленский назвал эту инициативу хорошей и поддержал ее воплощение в Украине.

"Таким образом, выходя из карантина, мы помнили бы, что угроза все еще существует и надо соблюдать правила безопасности", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин ввел адаптивный карантин до 22 июня.

Также Минздрав планирует разрешить проведение массовых мероприятий на последних этапах выхода из карантина.