Правительство планирует привлечь волонтеров для контроля за соблюдением противоэпидемических правил

Кабинет Министров намерен привлечь волонтеров для контроля соблюдения противоэпидемических мер в местах потенциального скопления людей в связи с распространением коронавируса. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице на своем Telegram-канале, передают Українськi Новини. "Правительство планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах потенциального скопления людей. Они также будут информировать их о правильном ношении масок, соблюдении социальной дистанции, правилах посещения магазинов и заведений", - написал он. Премьер отметил, что важно, чтобы люди не забывали об опасности, которую несeт COVID-19. По его словам, эта красивая инициатива, как способ привлечь граждан к общему делу, появилась в Италии. Реализовать ее сможет Министерство социальной политики. Кроме того, Президент Владимир Зеленский поддерживает идею привлечения волонтеров к помощи в соблюдении гражданами мер безопасности для недопущения распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам традиционного совещания под его председательством по предотвращению распространения COVID-19. Зеленский назвал эту инициативу хорошей и поддержал ее воплощение в Украине. "Таким образом, выходя из карантина, мы помнили бы, что угроза все еще существует и надо соблюдать правила безопасности", - сказал он. Как сообщали Українськi Новини, Кабмин ввел адаптивный карантин до 22 июня. Также Минздрав планирует разрешить проведение массовых мероприятий на последних этапах выхода из карантина.