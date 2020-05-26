В Киеве от коронавируса дольше всех выздоравливают младенцы и маленькие дети

В Киеве, где коронавирусом заразились уже 2,7 тыс. человек, дольше всех от коронавируса выздоравливают младенцы и маленькие дети. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга.

Так, он сообщил, что на сегодня в столице выздоровели около 9% детей из тех, которые заболели в период пандемии.

"Приведу статистику по киевлянам, которые преодолели коронавирус. Дольше выздоравливают младенцы и маленькие дети. На сегодня выздоровели около 9% детей из тех, которые заболели в период пандемии. Как правило, они лечатся больше месяца", - сказал Кличко.

По словам Кличко, высокий процент выздоровевших среди людей в возрасте 30-49 лет, 16% уже вылечились. Однако их больше всех в числе инфицированных - почти 39%. Сложнее всех лечатся пациенты, которым более 65 лет. Среди них выздоровели более 13%. Однако, больше всего летальных случаев - среди пожилых людей.

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