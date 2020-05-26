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26 травня 2020, вівторок, 14:40 7
Суспільство 2020-05-26T15:30:02+03:00
Українські Новини
У Києві від коронавірусу довше всіх одужують немовлята і маленькі діти

У Києві від коронавірусу довше всіх одужують немовлята і маленькі діти

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Коронавірус у дітей
Дитина. Фото: pixabay
Дитина. Фото: pixabay

В Києві, де коронавірусом заразилися вже 2,7 тис. осіб, довше за всіх від коронавірусу одужують немовлята і маленькі діти. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу.

Так, він повідомив, що на сьогодні в столиці одужали близько 9% дітей з тих, які захворіли в період пандемії.

"Наведу статистику по киянам, які подолали коронавірус. Довше одужують немовлята і маленькі діти. На сьогодні одужали близько 9% дітей з тих, які захворіли в період пандемії. Як правило, вони лікуються більше місяця", - сказав Кличко.

За словами Кличка, високий відсоток видужали серед людей віком 30-49 років, 16% вже вилікувалися. Однак їх найбільше серед інфікованих - майже 39%. Найскладніше лікуються пацієнти, яким більше 65 років. Серед них одужали понад 13%. Однак, найбільше летальних випадків - серед літніх людей.

Як повідомляли Українські Новини, Степанов розповів, хто платить за лікування коронавірусних хворих у стаціонарах.

Раніше ВООЗ заявила про п'яти методи лікування коронавірусу, що дозволяють полегшити протікання хвороби.

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