У Києві від коронавірусу довше всіх одужують немовлята і маленькі діти

В Києві, де коронавірусом заразилися вже 2,7 тис. осіб, довше за всіх від коронавірусу одужують немовлята і маленькі діти. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу.

Так, він повідомив, що на сьогодні в столиці одужали близько 9% дітей з тих, які захворіли в період пандемії.

"Наведу статистику по киянам, які подолали коронавірус. Довше одужують немовлята і маленькі діти. На сьогодні одужали близько 9% дітей з тих, які захворіли в період пандемії. Як правило, вони лікуються більше місяця", - сказав Кличко.

За словами Кличка, високий відсоток видужали серед людей віком 30-49 років, 16% вже вилікувалися. Однак їх найбільше серед інфікованих - майже 39%. Найскладніше лікуються пацієнти, яким більше 65 років. Серед них одужали понад 13%. Однак, найбільше летальних випадків - серед літніх людей.

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