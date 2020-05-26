Сегодня отмечают праздник Лукерья Комарница: приметы и традиции

31 мая жители и гости столицы будут праздновать День Киева, а сегодня 26 мая, в народе отмечают праздник Лукерья Комарница. В этот день появилось много примет, которые связывают с комарами, передают Українські Новини.

В этот день православные христиане чтят память двух святых по имени Гликерия: мученицы Гликерии девы и праведной Гликерии Новгородской. Этот день еще называют "Комарница", "Лукерья", "Гречишница", "Лукошница", "Лушка".

Приметы

Много комаров – будет много овса, травы и грибов.

Мало комаров – май без дождей пройдет.

Если появлялись комары, это предвещало потепление, а если комары вдруг начинали звенеть, ждали быстрый дождь.

Если в этот день появились комары, то летом будет много ягод.

Увидеть большого комара, то это к хорошему года.

Если комары вьются, то это к теплым и солнечным дням.

Если человек убил комара, это может избавить ее от сорока грехов.

Считается, если ласточки и стрижи часто летают - к теплу.

Чего нельзя делать 26 мая

В народе считается, что с 26 мая и до 22 июня нельзя убивать комаров, поскольку их может стать еще больше.

Также запрещается в этот день гулять по лесу.

26 мая не принято работать в поле и на огороде.

В народе этот день строго запрещалось купаться и близко подходить к воде.

День ангела отмечают: Александр, Василий, Георгий, Егор, Ефим, Ирина, Макар, Сергей, Тарас, Юрий.

Как сообщали Українські Новини, 7 июня православные христиане будут праздновать Троицу. В июне украинцы будут отдыхать 10 дней, среди них будет два трехдневных уикенды в связи с государственными праздниками.