Полицейские из Кагарлыка, которых подозревают в изнасиловании и избиении, могут получить от 7 до 12 лет тюрьмы

Государственное бюро расследований сообщило оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции Обуховского отдела полиции Управления Нацполиции в Киевской области о подозрении в изнасиловании женщины и избиении мужчины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, сообщили о подозрении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУ Нацполиции в Киевской области", - сказано в нем.

Так, оперуполномоченный подозревается в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины).

Начальник одного из секторов Кагарлицкого ОП подозревается в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

На данный момент следователями ГБР подготовлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В ночь с 23 на 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР задержало двух полицейских в Киевской области по подозрению в пытках и изнасиловании.

Одним из подозреваемых в изнасиловании и избиении 26-летней девушки в городе Кагарлык Киевской области является бывший участник АТО Николай Кузив.

Прокуратура просит суд взять под стражу без альтернативы залога оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции Обуховского отдела полиции Управления Нацполиции в Киевской области, которые подозреваются в изнасиловании и пытках.