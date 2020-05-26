Первые нарушения после ослабления карантина: как возобновил работу общественный транспорт в Днипре

После того, как в Днипре запустили работу метрополитена и общественного транспорта, водители и пассажиры не соблюдают меры безопасности. В транспорт набирают большое количество людей, а водители этому не препятствуют, передают Українські Новини.

В Днипре возобновил работу общественный транспорт без специальных пропусков. Кроме того, заходить в транспорт можно только в маске и защитных перчатках. Водители должны набирать только то количество пассажиров, сколько и сидячих мест.

Но эти правила нарушают, передает издание Vgorode. "На многих маршрутах общественного транспорта Днипра набираются полные салоны, как в докарантинное время. Люди толпятся в маршрутке, а водители не препятствуют заполнению салона", – сообщает издание.

В общественном транспорте Днипра нарушают меры безопасности. Фото: dp.vgorode.ua

Кроме того, люди жалуются в телеграм-каналах департамента транспорта на большое количество стоячих пассажиров. С водителями провели инструктаж под подпись, а некоторых отстранили от работы на маршруте.

Ослабление карантина в Днипре. Фото: dp.vgorode.ua

Как сообщали Українські Новини, с 22 мая в Украине начался 2 этап ослабления карантина. С 10 июня Минздрав может разрешить полноценно работать кафе и ресторанов.