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26 мая 2020, вторник, 12:06 92
Общество 2020-05-26T12:15:02+03:00
Українські Новини
Первые нарушения после ослабления карантина: как возобновил работу общественный транспорт в Днипре

Первые нарушения после ослабления карантина: как возобновил работу общественный транспорт в Днипре

Ирина Николенко
Общественный транспорт, Днипро, карантин в Украине, карантин в Днипре, ослабление карантина
Общественный транспорт в Днипре. Фото: dp.vgorode.ua
Общественный транспорт в Днипре. Фото: dp.vgorode.ua

После того, как в Днипре запустили работу метрополитена и общественного транспорта, водители и пассажиры не соблюдают меры безопасности. В транспорт набирают большое количество людей, а водители этому не препятствуют, передают Українські Новини.

В Днипре возобновил работу общественный транспорт без специальных пропусков. Кроме того, заходить в транспорт можно только в маске и защитных перчатках. Водители должны набирать только то количество пассажиров, сколько и сидячих мест.

Но эти правила нарушают, передает издание Vgorode. "На многих маршрутах общественного транспорта Днипра набираются полные салоны, как в докарантинное время. Люди толпятся в маршрутке, а водители не препятствуют заполнению салона", – сообщает издание.

В общественном транспорте Днипра нарушают меры безопасности. Фото: dp.vgorode.uaВ общественном транспорте Днипра нарушают меры безопасности. Фото: dp.vgorode.ua

Кроме того, люди жалуются в телеграм-каналах департамента транспорта на большое количество стоячих пассажиров. С водителями провели инструктаж под подпись, а некоторых отстранили от работы на маршруте.

Ослабление карантина в Днипре. Фото: dp.vgorode.uaОслабление карантина в Днипре. Фото: dp.vgorode.ua

Как сообщали Українські Новини, с 22 мая в Украине начался 2 этап ослабления карантина. С 10 июня Минздрав может разрешить полноценно работать кафе и ресторанов.

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